На подлете к Москве сбили три вражеских беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что к местам падения дронов направлены специалисты экстренных служб. При этом он не привел подробностей инцидентов.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в период с 12:00 до 16:00 мск над регионами РФ были сбиты 22 беспилотника самолетного типа.
Москва, Анастасия Смирнова
