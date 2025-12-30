На подлете к Москве сбили три вражеских беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что к местам падения дронов направлены специалисты экстренных служб. При этом он не привел подробностей инцидентов.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в период с 12:00 до 16:00 мск над регионами РФ были сбиты 22 беспилотника самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

