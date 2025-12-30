Лавров обратил внимание на террористическую сущность режима Зеленского

Атака на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина подчеркивает «террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД обратил внимание, что по их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей.

«В этой связи тем, кто в ЕС и НАТО громко требует обеспечения «железобетонных» гарантий безопасности Украины в рамках ведомого Россией и США процесса урегулирования, неплохо было бы ответить на вопрос о том, какой режим и с какой целью они всеми силами стремятся защитить? Вопрос риторический: не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные. Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», – констатировал Лавров в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом глава МИД выразил уверенность, что «расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что ВСУ использовали для атаки на государственную резиденцию президента РФ в ночь на 29 декабря 91 беспилотник. Все они были сбиты и нейтрализованы без последствий на земле. По словам министра, такие действия украинской стороны скажутся на переговорном треке российской стороны. Также он предупредил, что Киеву стоит ждать ударов возмездия. Цели уже определены, добавил Лавров.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube