Среда, 5 ноября 2025, 20:54 мск

Новости Киев

Охранник Анджелины Джоли задержан для мобилизации в ВСУ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали охранника из кортежа американской кинозвезды Анджелины Джоли, которая приехала с визитом в Херсон.

По данным украинских СМИ, инцидент произошел ночью при въезде в Южноукраинск. При проверке документов представитель Нацгвардии задержал одного из охранников Джоли и доставил его в ТЦК.

Актриса последовала за задержанным и лично зашла в здание ТЦК.

Об освобождении охранника не сообщается. Известно, что Джоли актриса находится в Херсоне с благотворительной программой.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Киев, Конфликт на Украине, Общество, Скандалы и происшествия, Украина,