В Киеве остался без стабильного электроснабжения на 14-16 часов в сутки

Киев остался без стабильного электроснабжения. Как заявил председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, в такой ситуации киевлянам приходится проводить в среднем 14-16 часов в сутки.
В комментарии украинским СМИ эксперт пояснил, что, с одной стороны, не достаточно мощностей солнечных электростанций, с другой – в результате ударов повреждены сверхмощные теплоэлектростанции в Киевской и Харьковской областях.
В конце октября во всех регионах Украины были введены почасовые отключения света после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.
Киев, Анастасия Смирнова
