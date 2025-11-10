российское информационное агентство 18+

В Киеве остался без стабильного электроснабжения на 14-16 часов в сутки

Киев остался без стабильного электроснабжения. Как заявил председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, в такой ситуации киевлянам приходится проводить в среднем 14-16 часов в сутки.

В комментарии украинским СМИ эксперт пояснил, что, с одной стороны, не достаточно мощностей солнечных электростанций, с другой – в результате ударов повреждены сверхмощные теплоэлектростанции в Киевской и Харьковской областях.

В конце октября во всех регионах Украины были введены почасовые отключения света после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Киев, Анастасия Смирнова

Украина

