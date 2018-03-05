На капремонт курганских многоэтажек потратят более 700 миллионов рублей: в порядок приведут 312 домов

В этом году в Зауралье планируют капитально отремонтировать 312 многоквартирных домов. На эти цели направят более 700 миллионов рублей – это ежемесячные взносы собственников жилья. В зависимости от их выбора, в зданиях заменят кровлю, обновят фасады, приведут в порядок подвальные помещения или установят новые лифты.

По информации пресс-службы курганского губернатора, об этом сегодня, 5 марта, на аппаратном совещании рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин. Он также доложил о техническом состоянии многоквартирных домов в регионе.

Государственная жилищная инспекция совместно с органами местного самоуправления постоянно следит за состоянием таких зданий. По результатам мониторинга делается вывод о необходимости капитальных ремонтов. В результате работы в 2017 году в программу капремонта дополнительно добавлены 28 домов.

Всего же на 1 января 2018 года количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу, составило 3825, большая их часть находится в Кургане и Шадринске. Наибольшее количество жилых зданий построены из кирпича, меньше в Зауралье панельных и блочных домов, также есть деревянные и каркасные. Средний срок эксплуатации зданий – 45 лет.

Владимир Чупахин отметил, что особое внимание необходимо обратить на дома с высокой степенью износа основных конструктивных элементов: фундаментов, стен, перекрытий. Также он акцентировал внимание на исполнении поручения Губернатора, которое было дано в 2017 году.

Алексей Кокорин поручил сотрудникам инспекции провести работу с управляющими организациями, чтобы капитальный ремонт шел параллельно с текущим, таким образом, обновление домов должно идти в комплексе: «В рамках исполнения поручения гшубернатора дома, в которых уже проведен капитальный ремонт, взяты на особый контроль. В 2017 году в 40 из них обновлена отделка подъездов, отремонтирована кровля над лифтовыми машинными помещениями в 19 домах, в 39 – выполнена прочистка вентиляционных систем. В 20 домах запланировано выполнить текущий ремонт с внутренней отделкой подъездов в 2018 году».

Губернатор Алексей Кокорин особо подчеркнул: «Совместно с главами муниципальных образований нужно продолжать мониторить ситуацию по техническому состоянию многоквартирных домов. При этом нужно взять на особый контроль и текущий ремонт, который обязаны делать управляющие компании. Также нужно информировать население, где и от кого граждане могут требовать текущий ремонт в своем доме. Потому что иногда недобросовестные управляющие компании ссылаются на программу капремонта и говорят, что только после включения в нее они начнут менять крышу, например. Текущее содержание – обязанность управляющей компании. С вашей стороны контроль за этим должен быть самым жестким».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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