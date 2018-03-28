В связи с трагедией в Кемерове в Зауралье пройдет «Час тишины»

28 марта президентом РФ Владимиром Путиным объявлен День траура в связи с гибелью людей в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В Кургане в детском парке в этот день пройдет памятная акция «Час тишины». Участие в акции примет губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

По информации пресс-службы главы региона, акция начнется в 18:00. Её организаторы – Курганский дом молодежи. Зауральцы возложат цветы в центре детского парка у фонтана и зажгут свечи в память о детях и взрослых, жизни которых унес пожар.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. По информации, озвученной на совещании у Президента РФ Владимира Путина 27 марта Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 людям. 64 человека погибли.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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