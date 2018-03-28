российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:13 мск

Курган

Темы дня, Новости дня

В связи с трагедией в Кемерове в Зауралье пройдет «Час тишины»

28 марта президентом РФ Владимиром Путиным объявлен День траура в связи с гибелью людей в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В Кургане в детском парке в этот день пройдет памятная акция «Час тишины». Участие в акции примет губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

По информации пресс-службы главы региона, акция начнется в 18:00. Её организаторы – Курганский дом молодежи. Зауральцы возложат цветы в центре детского парка у фонтана и зажгут свечи в память о детях и взрослых, жизни которых унес пожар.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. По информации, озвученной на совещании у Президента РФ Владимира Путина 27 марта Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 людям. 64 человека погибли.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 28.03.18

Курганскому педофилу-насильнику грозит более 20 лет зоны. / Путин не реагирует на толпу – политологи о возможной отставке Тулеева после трагедии в Кемерове. / Зауральские власти придумали как победить паводок: бороться будут вместе с соседними регионами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Пожар в Кемерове

Путин подписал указ об отставке Тулеева

Губернатор Кемеровской области заявил об отставке

Лолита потребовала отставки «падлы» Тулеева: «У кемеровской власти все эмоции выгорели от жира, а не от дыма ТЦ»

Брата украинского пранкера Вольного заподозрили в распространении детского порно

В Кемерове по делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали главу стройнадзора

«Непотопляемый» Тулеев: «хозяин» Кузбасса мог объявить войну даже Путину

В мэрию Кемерова нагрянули следователи. Задержана шестая подозреваемая

«Когда столько людей, говорить не с кем». Песков объяснил, почему Путин не стал общаться с бунтующим Кемерово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Курган, Урал, Общество, Россия, Пожар в Кемерове,

Новости партнеров