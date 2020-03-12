Курганские депутаты одобрили поправки в Конституцию

Депутаты Курганской областной думы одобрили поправки в Конституцию. Такое решение принято в четверг, 12 марта 2020 года, на внеочередном заседании областного парламента. Сегодня «за» поправки проголосовали 26 депутатов. Двое воздержались.

Поправки были изначально предложены президентом РФ Владимиром Путиным, он внёс их в Госдуму. После широкого обсуждения пакет корректировок расширился. Накануне Советом Федерации принята расширенная версия поправок. После этого было запрошено мнение регионов. Сегодня депутаты областных дум многих регионов рассматривают этот вопрос.

Перед голосованием высказался член КПРФ Василий Кислицын, который отметил, что Конституцию менять необходимо, так как прежняя, по его словам, была написана «на крови». «На крови нужно строить храмы, а не Конституцию принимать», – заявил коммунист. Он отметил, что в поправках много хороших предложений, но голосовать за них он не станет, так как было мало времени на их изучение и обсуждение. «Мы воздержимся», – заключил член КПРФ.

В ответ на замечание о спешке спикер думы Дмитрий Фролов заявил, что нет смысла держать поправки, которые широко обсуждались, «под сукном».

Глава фракции «Единая Россия» Евгений Кафеев отметил, что поправки носят социальный характер, потому их нужно поддержать.

Высказался и член ЛДПР Юрий Ярушин, который поддержал изменения в основной закон страны.

После того, как изменения были поддержаны большинством голосов, г-н Фролов заявил, что теперь корректировки должно одобрить население – 22 апреля 2020 года состоится всеобщее голосование, где жителям предложат высказать своё мнение о правках. После этого, если большинство будет «за», поправки вступят в силу.

Пакет поправок обширный, в него входят как политические изменения, так и социальные. В том числе предлагается закрепить в Конституции тезис о том, что МРОТ (минимальный уровень оплаты труда) не может быть ниже прожиточного минимума. Тезис о постоянной индексации пенсий, о том, что защита семьи и детства – это функция государства. О том, что государство должно обеспечивать оказание доступной и качественной медицинской помощи.

Также поправки предлагают скорректировать роль Федерального Собрания.

Курган, Наталья Ефремова

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