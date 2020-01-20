«Экологическое отчаяние»: политика мешает решать проблемы загрязнения природы

Мир приблизился к экологическому отчаянию после того как проблемы загрязнения окружающей среды и изменения климата стали политическими. Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Елена Маслова, эмоции и лоббизм мешают конструктивно решать нарастающие проблемы. Такое мнение, как передает корреспондент РИА» Новый День», эксперт высказала на пресс-конференции в Москве.

«Экологический вызов – один из вызовов общества постмодерна. Мы продолжаем наблюдать, как экологическая повестка продолжает набирать новое политическое измерение. Вопросы изменения климата, защиты окружающей среды переходят в глобальные угрозы и риски. Вопросы выходят за пределы своего пространства и не поддаются компенсации деньгами», – сказала Маслова.

Она отметила, что в 2019 году эти дискуссии перешли в политическую плоскость. «Сейчас мы близки к экологическому отчаянию... Поиск оптимальной стратегии дополнился эмоциональными протестом. Речь Греты Тунберг обнулила все предыдущие достижения в сфере попытки регулировать экологическую политику. Политическая жизнь обретает различные оттенки зеленого. Важно, чтобы это была экологическая политика, а не ширма для определённой политики протекционизма», – подчеркнула эксперт.

При этом Маслова обратила внимание, что Запад пока предлагает очень сомнительные способы решения проблемы. «Запад предлагает идти по сложившейся парадигме сдерживания роста. Эта парадигма несет в себе конфликт», – подчеркнула Маслова.

С ее точки зрения, необходимы инвестиции в разработку природобезопасных и природоподобных технологий. «Реальный путь к решению проблемы лежит через инвестиции и технологический прогресс. Страна, которая сможет это сделать, получит беспрецедентный скачок в конкурентоспособности и производительности труда», – заключила эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.01.20

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