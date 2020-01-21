«Где вы увидите такое в конгрессе США?» В Госдуме опровергли слухи о самороспуске

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутаты высказали свое возмущение по поводу новостей о возможном самороспуске Госдумы и досрочных выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил опровергнуть такие слухи, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не отвлекаться на такие фейковые сообщения, которые распространяют иностранные СМИ.

«Мне не нравится, кто-то усиленно вбрасывает ложные слухи о роспуске Госдумы, чтобы выборы провести осенью, – заявил Жириновский. – Надо объявить, что роспуска не будет, выборы пройдут в срок. Мы, ЛДПР, не против любых выборов. Но кому-то надо это вбрасывать, что это досрочно произойдет?»

«Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства, – подчеркнул со своей стороны Володин. – Как только эта информация начала с их стороны распространяться, ее подхватили наши СМИ, при этом источников никто не указывает. Мы уже сказали об этом журналистам. Мы считаем недопустимым вмешательство в дела других государств».

В этой связи спикер Госдумы призвал парламентариев не обсуждать подобные «надуманные темы». «Давайте работать в рамках регламента и своей зоны ответственности, – подчеркнул он. – Нам многое предстоит сделать, работа над поправками к Конституции ко многому обязывает, мы должны перейти практически на круглосуточный режим работы».

«Президент свои полномочия сам отдает своим гражданам, чтобы они через своих депутатов участвовали в управлении страной, чтобы они формировали правительство, имели возможность отправить нерадивых министров в отставку, – сказал также Володин. – Это очень ответственное решение. Мы не должны отвлекаться на эти фейковые новости, которые распространяют иностранные агентства, работающие на территории нашей страны. Мы к ним очень демократичны. Они днюют и ночуют у нас в здании. Где вы увидите такое в конгрессе США? Там сразу выгонят за распространение таких новостей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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