Министры-статисты: новое правительство проведет аудит и будет лавировать между Ротенбергами и Ковальчуками

Новый состав кабинета министров сформирован из согласованных статистов, которые в период транзита должны провести ревизию бюджета и удержать статус-кво между крупными финансово-промышленными группами. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, это не означает, что чиновники, выведенные на политическую арену, не попытаются укрепить свое положение и занять место в «правительстве будущего».

«Мне кажется, что это правительство с ограниченным сроком пребывания – на момент этого транзита, который непонятно, когда закончится – может быть, в конце этого года, может быть, с выборами в Госдуму – в следующем, может быть, в 2024 году. Сложно судить, но очевидно, что крайний срок пребывания правительства будет ограничен выборами президента», – отметил Гращенков.

При этом эксперт не исключил, что новые министры правительства могут попытаться сыграть «персональную игру», чтобы сохранить свое присутствие в «правительстве будущего». «Большая часть в новом кабмине – люди молодые, которые хотят сделать карьеру», – обратил внимание Гращенков и отметил, что речь идет, в том числе, о премьере Михаиле Мишустине, который пока является «техническим».

Как считает политолог, в настоящее время у нового кабинета министров две основные задачи. «Первое – исполнение тех обещаний, которые Путин дал в своем обращении к Федеральному собранию. Речь идет о повышении социальных обязательств: на них надо искать деньги, которые, с одной стороны, нужно собирать с населения, с другой – провести ревизию тех проектов, которые были в правительстве Медведева, устроить аудиторскую проверку. Задача двух уровней – посмотреть, что сейчас есть и сколько нужно собрать. Здесь показателен приход Андрея Белоусова (первый вице-премьер), как некого антагониста медведевской экономики. Мы увидим, я так чувствую, необычные экономические ходы», – сказал Гращенков.

Вместе с тем, как отметил эксперт, в чем именно будет выражаться новая экономическая политика, сейчас прогнозировать трудно. Тем не менее, судя по всему, при сохранении общего тренда речь будет идти о дальнейшем огосударствлении экономики, но новыми методами. «Ни Мишустин, ни Белоусов не являются адептами реформ «а-ля 90-е». Скорее, наоборот. Если посмотреть идеи инвестиционного характера, которые продвигал Белоусов, то они связаны форсайт-сессиями – когда губернаторов с министрами рассаживали за стол, и они устраивали мозговые штурмы, пытались придумать схемы. Не исключено, что сейчас это перекинется на решение эконмических проблем. Бог знает, до чего они там додумаются во время этих штурмов. Всю полноту картины мы сейчас не можем оценить. Скорее всего, там будет масштабный креатив по оживлению упавшей экономики, а какие предложения будут допущены до реализации – будет зависеть от Путина», – считает Гращенков.

«Но поскольку задача перекроить экономику не стоит, я думаю, переломных моментов не будет. Найдутся инновации, хорошо – попробуют, но реально речь идет о формате «ищите деньги на горячие завтраки», условно говоря», – добавил он.

С точки зрения политолога, еще одна задача правительства – «удержание статуса-кво между мощными финансовыми группами». «Мы видим, кто усилился, а кто ослаб. Очевидно, что у Собянина расширился пул весомых министров. Очень много, как принято говорить, согласованных министров – когда Ротенберги и Ковальчуки договариваются на более-менее нейтральную фигуру, которая всех устраивает. При этом не всегда министр полноценный владелец своего министерства. Как правило, все уравновешивается замами», – уточнил Гращенков.

Москва, Мария Вяткина

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