«Переворот» в министерстве культуры РФ: псевдопатриотический период завершился

Культурная жизнь России после псевдопатриотического периода под руководством экс-министра культуры РФ Владимира Мединского вернется на консервативную линию. По мнению известного политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, с назначением на пост министра культуры Ольги Любимовой появилась надежда, что государственные средства не будут раздаваться хулителям России.

«Очень переживали, что министерство культуры «уйдет» либералам. По какому-то недоразумению Владимир Мединский в табеле о рангах очень у многих проходил в категории патриота-государственника. На мой взгляд, это дикое неразумение – никаким государственником он не был. Он был рыночником, как и другие», – подчеркнул Бондаренко в комментарии РИА «Новый День».

По его мнению, назначение Любимовой, которая является дочерью и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова – «безусловно, очень удачное». «Любимов является патриотом «прохановского» розлива. Можно полагать, что и она будет проводить такую консервативную линию в русской культуре, и не будет раздавать государственные средства хулителям страны, которые привыкли за государственный счет снимать низкокачественное дерьмовое кино», – заявил эксперт, отметив, что наверняка теперь станет сниматься меньше фильмов, подобных «Левиафану».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.01.20

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