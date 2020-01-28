Навальный нашел у семьи премьер-министра Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

Скандальный политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование – на этот раз его объектом стал новый премьер-министр России Михаил Мишустин. По верить представленным данным, в собственности семьи госчиновника может быть недвижимость в общей сложности почти на 3 млрд рублей, хотя в декларации Мишустина за 2018 год эта графа совершенно пуста.

В частности, как утверждается в расследовании, речь идет о 2,6 га земли с шестью домами в престижном коттеджном поселке на Никулиной Горе, доме в элитном поселке «Агаларов Эстейт», квартире в ЖК «Найтсбридж парк», 25 сотках на Рублево-Успенском направлении, доле в здании на Тверской лице в Москве, а также целом этаже жилого дома на Фрунзенской набережной в столичном районе Хамовники.

Как сообщается на сайте Навального, его Фонд борьбы с коррупцией заранее собирал документы о собственности самого Мишустина, его родителей, жены, двоих сыновей и его сестры Наталии Стениной. Сейчас на выписках из Росреестра значится, что объекты недвижимости находятся в собственности Российской Федерации. Расследователи ссылаются на выписки из ЕГРН, сделанные, как следует из опубликованных документов, весной 2019 года и в январе 2020 года.

В материалах утверждается, что дом на Рублевке (шесть зданий на 2,6 га земли) не мог быть куплен на доходы от бизнеса Мишустина, который в 90-е возглавлял «Международный компьютерный клуб». Из опубликованных данных следует, что в 2000 году, уже будучи заместителем главы ФНС РФ, он мог приобрести только 1/5 территории поместья, и в 2004 году переписал этот участок на несовершеннолетних сыновей Алексея и Александра. Вторая часть территории была куплена в 2012 году и записана на мать Мишустина. При этом с 2000 до 2012 годы эта земля принадлежала экс-министру РФ по налогам и сборам Геннадию Букаеву. Третья часть поместья принадлежит сестре Мишустина, которая стала хозяйкой большей части этой земли в 2008 году.

По информации расследователей, Станина якобы получила землю в подарок вместе со стоящими на ней домами от некоего Александра Удодова. В 2011 году «Коммерсант» сообщал, что Удодова подозревали в воровстве 2 млрд рублей из налоговой службы якобы при помощи самих налоговиков. Бизнесмен тогда уехал из Москвы в Мюнхен вместе с главой ФНС Мишустиным – оба выступали за любительский хоккейный клуб «Спортима». После этого СМИ сообщали, что швейцарские правоохранительные органы заподозрили Удодова в отмывании средств. На сайте Навального опубликованы фотографии, где Мишустин с Удодовым вместе играют в хоккей, гостят на компьютерном фестивале в Сочи. При этом именно Удодов был управляющим директором «Международного компьютерного клуба», которым владел Мишустин.

Как утверждается в расследовании, сестре премьер-министра якобы принадлежит недвижимость на 1 млрд 600 млн рублей. В частности, по версии Навального и его помощников, речь идет о доме в элитном поселке «Агаларов Эстейт», квартире в ЖК «Найтсбридж парк» – 170 квадратных метров за 200 млн рублей, 25 соток земли в Истинном районе за 30 млн рублей и доле в здании на улице Тверской в Москве, где располагался ресторан «Недальний Восток». Рестораном, как считалось, владеет бизнесмен Аркадий Новиков, который при этом является членом Общественного совета при ФНС РФ.

Если верить расследованию Навального, Стенина выступает соучредителем хоккейного клуба, в котором играют Мишустин и Удодов, а также соучредителем организации, которая восстанавливала храм на Рублевке. За восстановление храма орденом Патриаршего храмостроителя был награжден сам Мишустин. При этом дочь Стениной, как и дети Мишустина, учились в элитной швейцарской школе, а сын Стениной работает в фирме Удодова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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