Действующая власть относится к россиянам хуже, чем Сталин к пленным немцам: эксперты оценили перспективы снижения МРОТ

Смена состава правительства РФ не повлияла на государственную социально-экономическую политику. Вместо перемен, граждане РФ получили кабинет министров из «надзирателей», которые готовы саботировать решения главы государства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве с участием известных экспертов и политиков.

В частности, комментируя намерение правительства о снижении минимального размера оплаты труда (МРОТ), директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин обратил внимание, что корректировка расчета уровня прожиточного минимума проводится ежегодно в первом квартале и совпадает с логикой прежнего экономического курса. «Согласно действующему закону, когда заканчивается квартал, Минтруд обязан пересчитать прожиточный минимум по данным официальной российской статистики. Если российская официальная статистика покажет, что цены упали в 50 раз, то Минтруд обязан будет пересчитать прожиточный минимум, исходя из этой цифры. Слава Богу, Росстат в своем стремлении рассказать нам, как мы замечательно живем и прекрасно выполняются решения очередного правительства, не выкручивает статистику до такой степени…» – сказал он.

Эксперт пояснил, что повышенное внимание к МРОТ вызвано тем, что в свете инициатив президента РФ, озвученных в послании Федеральному собранию, снижение прожиточного минимума приобретает политическое значение. «Это выглядит так, будто новое правительство саботирует решение президента так же, как и старое», – подчеркнул Делягин.

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров со своей стороны согласился, что пересчет МРОТ «вошел в противофазу» с предложениями главы государства. «Речь идет о расчетах, связанных с базой прожиточного минимума, которые показывают, что в первом квартале произошло снижение цен на некоторые товары, которые входят в корзину товаров прожиточного минимума. Другое дело, что это стало обсуждаемо и вошло в противофазу предложениям президента закрепить в Конституции минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума. Получилось так, что предложили сократить расходы бюджета в связи инициативой президента», – обратил внимание Федоров.

«На каждое предложение президента будем находить лазейки, чтобы этого не делать – вот это так это стало выглядеть», – добавил он.

По мнению Делягина, ситуацию усугубляет то обстоятельство, что размер прожиточного минимума по факту является «минимумом смерти». «Это уровень, на который прожить нельзя. Его нужно увеличить в два раза. Он по калорийности сопоставим с пайком, которые получали немецкие пленные, только они при этом имели бесплатное медицинское лечение, и им не нужно было платить за ЖКХ. То есть, наше руководство относится к гражданам де-факто хуже, чем известный в своем «гуманизме» Сталин относился к немецким военнопленным во время войны», – заявил он.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров со своей стороны отметил, что в свете последних событий в стране расчет МРОТ действительно оказался политическим вопросом. «По-моему, нашим руководителям выгодно, чтобы огромное количество населения было за гранью выживания. Может быть, голодными проще управлять», – сказал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что России нужно в целом изменить подход к вычислению суммы прожиточного минимума. «Так как мы считаем себя частью цивилизованного мира, то надо сюда включать минимальные стандарты достойной жизни, которые, например, существуют в ЕС. К примеру, включить туда доступ в Интернет. А почему бы нет? Почему бы не включить сюда и билеты на культурно-массовые мероприятия, отдых в пансионате, питание вне дома? Работающий человек должен иметь возможность развиваться. У нас проблема в том, что огромное количество людей, ко всему прочему, являются работающими, но при этом нищими – даже если получают в два раза больше минимума. Почему бы нам не поставить вопрос, чтобы депутатам Госдумы и чиновникам разного уровня не назначать зарплату, исходя из потребительской корзины и МРОТа?» – отметил он.

В то же время, как считает Георгий Федоров, «чуда» от нового правительства ждать не следует. «Правительство нужно для того, чтобы в трансфер власти удержать ситуацию. Михаил Мишустин (премьер-министр РФ) не скрывает, что он будет продвигать прежний курс – никаких иллюзий не должно быть», – констатировал эксперт.

Делягин также подчеркнул, что изменения социально-экономической политики при нынешнем правительстве невозможны. «Это правительство будет заниматься укреплением дисциплины. Некоторые назначенцы – это люди, производящие более катастрофическое впечатление, чем предшественники. При всей моей нелюбви к госпоже Веронике Скворцовой (экс-министр здравоохранения) – человеку, который по сути дела запретил научные исследования в медицине в России – вместо нее пришел господин Михаил Мурашко, который занимался Росздравнадзором. А его деятельность вызывала еще более значительный ужас в медицинском сообществе, чем деятельность Скворцовой», – сказал Делягин.

Евгений Федоров также согласился, что смена правительства ничего не меняет в системе координат. «Качество жизни улучшает смена правил, по которым мы живем. Эти вопросы решаются не сменой правительства, а сменой системы, в которой правительство – исполнительная власть. Надо менять систему координат – это президент и предложил», – сказал депутат и пояснил, что это станет возможно после того, как в Основной закон будут внесены поправки президента.

При этом, как считает депутат, в произволе власти виноваты сами граждане страны. «Качество жизни, которое у нас есть – есть результат выбора российского народа на референдумах 91-93 годов. Результат привел к падению экономики в 10 раз. Наверное, пора догадаться, что нужно бы поменять свое решение, что президент и предложил», – заявил Евгений Федоров.

Между тем, как отметил Делягин, «переписывание» Конституции, которая в России не исполняется, не решит проблему. «От того, какие финты это государство осуществляет с правительством, с переписыванием Конституции, характер государственности не меняется. Он зависит от того, хочет ли оно жить, или хочет истребить территории и на украденные деньги переехать на Лазурный берег. Наше государство пока демонстрирует стремление действовать по второму варианту», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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