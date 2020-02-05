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Среда, 5 февраля 2020, 12:20 мск

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В России создадут единое электронное «окно» для жалоб

В России планируется создать электронный сервис по принципу «одного окна» для подачи жалоб. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Гражданин обращается с жалобой в «одно окно», и в считанные секунды его жалоба должна доходить до конкретной ответственной структуры», – пояснил Шадаев.

В то же время, по его словам, сейчас до 30% всех поступающих в органы власти жалоб связано с неудовлетворительной работой управляющих компаний. «Здесь мы немножко с ног на голову ситуацию поставили, потому что если есть проблемы с управляющей компанией, человек сразу пишет губернатору. Или президенту», – уточнил министр.

Шадаев также сообщил, что у граждан появится возможность не только «жаловаться на то, что плохо работает», но и непосредственно влиять на принятие решений, связанных с развитием инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне. Речь идет о том, чтобы граждане выражали свое мнение о предстоящих бюджетных тратах – часть средств можно будет распределять путем онлайн-голосования. «Те объекты, которые соберут большинство голосов, должны быть отремонтированы в первую очередь, – отметил министр. – Понятно, что это требует системы идентификации гражданина».

В то же время одной из серьезных проблем министр назвал телефонный спам. «У меня, как у абонента, нет возможности пожаловаться, а у оператора – блокировать такие звонки, – пояснил министр. – Вопрос сложный, надо его прорабатывать». При этом информацию о том, что с определенных номеров телефонов идет спам, всегда можно найти через поисковые системы в интернете. «Операторы должны на нее как-то реагировать», – заявил Шадаев.

Еще одно новшество касается подписанных гражданами страны согласий на обработку персональных данных в различных учреждениях и компаниях. «Невозможно отозвать согласие, которое дали на бумаге. Не все представляют количество тех организаций, которым вы дали право на использование своих данных, – подчеркнул министр. – Надо проработать систему, в которой мы сможем видеть, кому дали согласие и как сможем его отзывать».

«Нам важно, чтобы эти сервисы появились», – заключил Шадаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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