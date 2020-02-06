Госдуме предложили запретить антигололедные реагенты на тротуарах и территории школ по всей России

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать антигололедный реагент на тротуарах, в парках, скверах, территориях школ и больниц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», автором инициативы выступил депутат от КПРФ Олег Лебедев.

Парламентарий предложил дополнить федеральный закон «Об охране окружающей среды» новой статьей, которая запрещает использование химических веществ в качестве противогололедных материалов за пределами проезжей части автомобильных дорог.

Кроме того, законопроект обязывает граждан и юрлиц следовать правилам обращения с химическими веществами, которые используются в качестве противогололедных материалов, а также вводит требование «принимать меры по предупреждению загрязнения окружающей среды такими химическими веществами».

В пояснительной записке Лебедев указал, что в состав реагентов могут входить различные группы химических соединений (хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты, природные рассолы), понижающие температуру замерзания воды и ускоряющие плавление снега и льда. Эти вещества крайне негативно влияют на почву, растения и живые организмы – но при существующей технологии уборки улиц реагенты свободно попадают в природную среду.

«Вместе с тем, утвержденные методики осуществления уборки автомобильных дорог исключают миграцию ПГМ в природные среды», – подчеркивает депутат. На тротуарах же можно использовать песок, гравий или гранитную крошку.

Как считает парламентарий, принятие федерального закона позволит внести изменения в региональные нормативные акты, которые регулируют технологии уборки территорий в городах РФ.

Как сообщал «Новый День», москвичи и жители других регионов не раз выражали возмущение из-за способа уборки тротуаров и пешеходных дорожек в зимний период. Щедро рассыпанные реагенты оказываются на газонах, на которых из-за этого летом отсутствует растительность, а деревья и кустарники погибают.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.20

Главкома Второго флота США напугали российские субмарины. / Данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций утекли в Сеть. / Не хотят работать из-за бешеных нагрузок и низких зарплат: Росстат подсчитал дефицит врачей в регионах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»