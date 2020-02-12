«Непримиримые противоречия»: Москва и Минск готовятся к взаимному шантажу

Отношения России и Белоруссии в ближайшее время увязнут во взаимных угрозах и шантаже. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский экономический аналитик, партнер Rusenergy Михаил Крутихин. По его оценке, провалы в переговорах между Москвой и Минском стали следствием «непримиримых противоречий».

«Россия настаивает на интеграции в единое Союзное государство – на тех условиях, которые для Белоруссии неприемлемы. В частности, речь идет о едином центре эмиссии валюты, единой налоговой системе и много еще чем, что нарушает суверенитет Белоруссии. А в Белоруссии другая проблема – они не могут поддержать свою экономику без фактических дотаций со стороны России», – подчеркнул Крутихин.

Эксперт пояснил, что дотации в данном конкретном случае – поставка энергоносителей на льготных условиях. «Поставки в таких объемах, которые бы обеспечивали бы загрузку двух белорусских НПЗ, да еще и реэкспорт энергоносителей в пользу белорусского бюджета. Вот без этой дельты, которую Белоруссия получает за счет субсидирования из России, ее экономика, к сожалению, держаться не может. Если они получат свои 5 млн тонн в год на два НПЗ, которых достаточно для внутреннего потребления, но им-то нужно 22-24 млн тонн, чтобы дельту использовать», – констатировал аналитик.

Как считает Крутихин, вопросы, которые стоят перед обеими сторонами, являются крайне важными, поэтому «примирить это чрезвычайно сложно». «Я думаю, конфликты будут продолжаться. Время от времени, будут возникать все новые и новые конфликты с двух сторон на уровне шантажа. Заявления будут воинственные и там, и там», – выразил уверенность эксперт.

По его мнению, попытки Минска намекнуть на сближение с США – являются не более чем информационным давлением. «Это чисто информационные вещи. Нельзя себе представить, чтобы американская администрация нашла сопоставимые деньги, чтобы взять на содержание белорусскую экономику. А давать указание американским компаниям, на каких условиях поставлять нефть и газ на территорию Белоруссии, Белый дом не может – у него нет таких прав», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что в настоящий момент неизвестно, кто будет поставлять нефть в Белоруссию. «Норвежцы поставят объемы, которых достаточно для внутреннего потребления. Но речь не о внутреннем потреблении, а о том, чтобы выжить за счет дельты – разницы в закупочной цене и реэкспорте», – заключил Крутихин.

Москва, Мария Вяткина

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