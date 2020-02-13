«Я запрещаю кому-либо протягивать мне руки»: Жириновский пришел в Госдуму в белых перчатках

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в Госдуму белых перчатках и заявил, что не будет здороваться за руку ни с кем, кроме президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Я запрещаю кому-либо протягивать мне руки. Президент пусть протягивает, я ему пожму, Вячеслав Викторович – тоже. Им я пожму, остальным нет», – заявил главный либерал-демократ страны, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер ЛДПР сообщил, что все представители его фракции ЛДПР будут ходить в перчатках. «Я заказывал перчатки телесного цвета, но таких нету. Он менее заметен, он под цвет руки, а белый это все же для дирижеров», – сказал он.

Жириновский обратил внимание, что ранее глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил ограничить экскурсии в Госдуму «на некоторое время» из-за превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВи в некоторых регионах страны. «Я всех прошу: никаких рукопожатий, – заявил Жириновский. – Уже ученые подсчитали, более 30 тысяч микробов [содержится] на наших руках». При этом политик подчеркнул, что большая часть заболевших из-за коронавируса – мужчины, потому что они больше работают, а «женщины все же больше по дому».

При этом Жириновский попросил протереть все поручни в здании Госдумы, а уборщицам предложил «брать пробы с ваших столов отдельно – посмотрим, в какой фракции больше микробов».

Выступление Жириновского не прошло незамеченным. «Спасибо, что были в перчатках – я спокоен, ваши микробы ко мне не попадут», – обратился к нему поднявшийся следом на трибуну глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Как сообщал «Новый День», за среду количество летальных исходов при заболеваемости коронавирусом выросло вдвое до 242. Число новых инфекцированных за сутки увеличилось более чем на 14 000 человек.

Таким образом, в общих цифрах статистика выглядит так: более 1300 человек с начала декабря прошлого года погибли, заразились более 60000 человек по всему миру. Подавляющее большинство случаев зафиксировано на материковом Китае.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.02.20

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