Генпрокуратура проверит экологичность мусоросжигательных заводов

Генеральная прокуратура РФ организовала проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, будут проверяться появившиеся в СМИ сведения об использовании при строительстве мусоросжигательных заводов технологий, не отвечающих экологическим требованиям.

«По распространенному в СМИ мнению экспертов, строящиеся объекты предполагают использование устаревшей технологии, в том числе очистки газов, несмотря на имеющиеся новейшие стандарты в этой области, внедренные в ряде других стран», – говорится в сообщении генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что даны поручения Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Московской области. К проверке привлечены специализированные подразделения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека, Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» запрошены сведения о состоянии законности в сфере переработки и утилизации мусора.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка законности и обоснованности выдачи разрешительных документов, соблюдению порядка прохождения экологической экспертизы, выбранным местам складирования отходов и способам очистки выделяющихся при сжигании газов от вредных веществ, а также уровню негативного воздействия на природные компоненты и здоровье населения», – подчеркнули в генпрокуратуре и уточнили, что в целях получения экспертного заключения привлечены ведущие научные учреждения.

Стоит отметить, что редакция РИА «Новый День» неоднократно публиковала материалы о возможной опасности запланированных к строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. Проекты реализует компания дочерняя структура госкорпорации «Ростех» «РТ-Инвест».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.02.20

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