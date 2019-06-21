Мусоросжигательные заводы – это смерть: экологический протест грозит России новой революцией

Тема экологической безопасности России становится главной проблемой для политической элиты. Жители страны воспринимают нынешнюю «мусорную политику» как агрессию против себя. По оценке общественников, экспертов и политиков, терпение населения на исходе – пора «кричать» президенту, что, если ситуация не изменится, будет масштабный бунт. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало накануне в рамках круглого стола в Государственной думе.

В частности, первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин обратил внимание на противоречие между риторикой первых лиц государства и реальным положением дел. «Вопросы экологической безопасности выходят на первое место проблем Российской Федерации. Темы здоровья, продолжительности жизни – касаются каждого человека. Это все неоднократно звучало из уст президента Путина, но ничего не делается для того, чтобы реализовать конституционное право граждан на долгую жизнь. Повысить тарифы на вывоз ТБО – это называется реформа? А утвержденная правительством Дмитрия Медведева программа – это смерть нашему народу. Мусоросжигательные заводы – это смерть гражданам. По этому вопросу должна быть прямая личная ответственность президента Путина и господина Медведева. Личная», – подчеркнул Рашкин.

Парламентарий также отметил, что, по данным Минздрава, только за последние 7 лет число онкобольных в России увеличилось на 40%. «Еще 7 лет и 80% граждан России будут онкобольными. Причины не называют, а причины еще и в том, что травят диоксинами от разложения и сжигания этих бытовых отходов», – считает политик.

Кандидат физико-математических наук Валерий Сосновцев со своей стороны отметил, что ситуация действительно усугубляется – власть не слышит протесты общественности против строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) и продолжает продавливать свои решения.

«Что произошло за год? «Каток» мусоросжигательных заводов идет медленно, но неотвратимо. За этот год были приняты положительные решения государственной экологической экспертизы на два завода в Могутово и Свистягино. В Свистягино АКГ -1 получило разрешение на строительство, и завод строится – заливается бетон. В Могутово вырубили 20 гектаров реликтового леса, обещают в сентябре начать строительство самого завода. Шипелов (Андрей Шипелов – гендиректор компании «РТ-Инвест», которая получила подряд на строительство заводов) заказал на 23 млрд оборудование для мусоросжигательных заводов. «Каток» едет…» – констатировал Сосновцев.

По его оценке, заводы, строительство которых власть открыто лоббируют, просто уничтожат население, в том числе близлежащих к ним районов. При этом он напомнил, что четыре завода в Подмосковье – это только начало, и подобные технологии планируется внедрить по всей России.

«МСЗ от «РТ-Инвеста» – это мечта Маргарет Тэтчер (бывшая премьер-министр Великобритании). Она сказала, что нужно в России оставить 20 млн человек, которые будут обслуживать нефтянку, остальные люди не нужны. МСЗ – это воплощение мечты Маргарет Тэтчер», – заявил Сосновцев.

При этом ученый напомнил, что жителей России вынуждают еще и платить за собственное «уничтожение». «Существует соглашение между правительством Московской области и компанией АГК-1 (дочка «РТ-Инвест», которая непосредственно строит МСЗ), в котором правительство области обязано включать в новые тарифы абсолютно все расходы «РТ-Инвест», хоть как-то связанные с постройкой и эксплуатацией заводов, в том числе проценты по банковским кредитам», – заявил он.

Самое дикое в сложившейся ситуации – позиция местных властей, которые повсеместно отказываются идти на диалог с населением не только по поводу строительства МСЗ, но и по всем «мусорным» вопросам, саботируют общественные слушания и отказываются предоставлять документацию, а протесты подавляются силой.

Жительница села Ильинский Погост на юго-востоке Московской области Ольга Басацкая, выступившая в Госдуме, заявила, что пострадала от действий Росгвардии.

«Я плачу налоги для того, чтобы они меня били», – возмутилась она. Активистка рассказала, что местные жители уже несколько месяцев стоят на баррикадах и выступают против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода, который планируется построить в лесу, где расположены истоки сразу четырех рек и в котором можно встретить краснокнижных животных. «Уважаемые, чем вы руководствуетесь, когда выбираете лесные массивы и болота? Вы загоняете нас в экологическое гетто. Я вас все равно перекричу, я четыре месяца на баррикадах, – сказала Басацкая, обращаясь к региональным чиновникам, которые на круглом столе пытались отчитаться о своих «достижениях».

Активистка отметила, что произвол подмосковных чиновников «дискредитирует государство» сильнее, чем внешние враги.

Известный актер Михаил Полицеймако, также присутствовавший на обсуждении в Госдуме, считает, что терпение общества на исходе. «Это не просьба, мы требуем – вы живёте на наши налоги. Вы обязаны нам построить мусороперерабатывающие заводы, о которых говорят ученые. Мы не просим, мы требуем. Я пострадавший, у нас в Воскресенском районе полигон Озерный. Липовые бумаги, все липовое – разрешения, никакой экспертизы. У меня там дача, я только приезжаю, а вот эти люди там живут. У них нет дач в Испании, на Канарах. Они встают ночью на баррикады, приезжает Росгвардия и их бьет. В какой стране это может быть? Как вообще такое случилось?» – возмущенно заявил он.

«Как вы – все депутаты и все правительство встаете под гимн, а потом видите этих женщин, которые приходят и подставляют свои тела под дубинки Росгвардии?» – отметил также Полицеймако.

Актер посоветовал политикам и чиновникам «почитать историю России», чтобы вспомнить, к чему может привести народное недовольство. «Вы ничего не делаете и сидите с таким видом, что мы вам должны. Когда на вас кричат люди, они кричат – наступит момент, когда они не будут кричать, они будут бить. Почитайте историю. Это может случиться лично с вами. Это катастрофа! Принимайте закон, требуйте, кричите президенту об этом, народ на грани… Это не шутки», – заявил Полицеймако.

Москва, Мария Вяткина

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