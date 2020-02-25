Правительство РФ решило урезать прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум пенсионера в России будет уменьшен. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил сенатор Дмитрий Шатохин, представляя отзыв на внесенный правительством РФ законопроект «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Мы это, конечно, не указали. Но для размышлений: мы, к сожалению, уменьшаем размер прожиточного минимума пенсионера, – отметил он. – Сумма незначительная, на 200 рублей, 300 рублей, но мы хорошие темпы уже получили по уменьшению бедности, а сейчас немножко так вот откатываемся. Нельзя сказать, что прожиточный минимум пенсионера ни на что не влияет – у нас есть федеральная доплата к пенсии, он влияет на это. И в том числе региональные свои методики, глядя на федеральные тенденции, могут это отразить. Это замечание больше даже не к Пенсионному фонду, а для Минэкономразвития».

Кроме того, как сказал сенатор, в проекте бюджета уменьшена сумма, которую предполагается направить на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. «Мы предполагаем, что это связано с уменьшением численности контингента, поэтому мы хотели бы получить численность», – уточнил Шатохин.

Законопроект «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был внесен в Госдуму правительством РФ 19 февраля. Как сообщила сегодня на заседании комитета Совета Федерации заместитель главы ПФР Наталья Петрова, общий объем доходов Фонда в 2020 году увеличивается на 13,4 млрд и в целом составит 8 трлн 937,3 млрд рублей, расходы ПФР возрастают на 104 млрд – до 9 трлн 146,5 млрд рублей.

Скрин из проекта закона. Источник: официальный сайт Госдумы

Согласно документам к законопроекту, размещенным на сайте Государственной думы, прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составлял 9 тысяч 2 рубля, в 2020 году согласно ФЗ-383 он должен был возрасти до 9 311 рублей, однако, по уточненным данным составит, на 244 рубля меньше – 9 067 рублей. В 2021 году вместо 9 595 рублей прожиточный минимум пенсионера в РФ составит 9 374 рубля.

Планируется, что в первом чтении законопроект будет вынесен на пленарное заседание Госдумы 4 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

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