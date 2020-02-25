российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 февраля 2020, 13:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Правительство РФ решило урезать прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум пенсионера в России будет уменьшен. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил сенатор Дмитрий Шатохин, представляя отзыв на внесенный правительством РФ законопроект «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Мы это, конечно, не указали. Но для размышлений: мы, к сожалению, уменьшаем размер прожиточного минимума пенсионера, – отметил он. – Сумма незначительная, на 200 рублей, 300 рублей, но мы хорошие темпы уже получили по уменьшению бедности, а сейчас немножко так вот откатываемся. Нельзя сказать, что прожиточный минимум пенсионера ни на что не влияет – у нас есть федеральная доплата к пенсии, он влияет на это. И в том числе региональные свои методики, глядя на федеральные тенденции, могут это отразить. Это замечание больше даже не к Пенсионному фонду, а для Минэкономразвития».

Кроме того, как сказал сенатор, в проекте бюджета уменьшена сумма, которую предполагается направить на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. «Мы предполагаем, что это связано с уменьшением численности контингента, поэтому мы хотели бы получить численность», – уточнил Шатохин.

Законопроект «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был внесен в Госдуму правительством РФ 19 февраля. Как сообщила сегодня на заседании комитета Совета Федерации заместитель главы ПФР Наталья Петрова, общий объем доходов Фонда в 2020 году увеличивается на 13,4 млрд и в целом составит 8 трлн 937,3 млрд рублей, расходы ПФР возрастают на 104 млрд – до 9 трлн 146,5 млрд рублей.

Скрин из проекта закона. Источник: официальный сайт Госдумы

Согласно документам к законопроекту, размещенным на сайте Государственной думы, прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составлял 9 тысяч 2 рубля, в 2020 году согласно ФЗ-383 он должен был возрасти до 9 311 рублей, однако, по уточненным данным составит, на 244 рубля меньше – 9 067 рублей. В 2021 году вместо 9 595 рублей прожиточный минимум пенсионера в РФ составит 9 374 рубля.

Планируется, что в первом чтении законопроект будет вынесен на пленарное заседание Госдумы 4 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.20

Экс-глава ФСИН, осужденный за крупное мошенничество, освобожден по УДО. / Дело о попытке жестокого убийства мурманского школьника взято на особый контроль. / Счетная палата обнаружила финансовые нарушения в работе государственных адвокатов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

«Колоссальные остатки»: Пенсионный фонд «заморозил» треть триллиона рублей

Счетная палата: бюджет РФ рискует недополучить неналоговые доходы от санируемых банков

В России побит 11-летний антирекорд по тратам федерального бюджета

«Зачем тогда царя убрали?» Жириновский раскритиковал ситуацию с назначением Мишустина

«Мишустина никто не называл, кроме меня». Путин рассказал, как выбирал нового премьер-министра России

Госдума вернула индексацию пенсий некоторым работающим пенсионерам: закон касается только 30 тысяч человек

В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий работающим пенсионерам, кабмин РФ – против

«Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума, пенсионная реформа, правительство РФ, Совет Федерации,