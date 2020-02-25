Глава Минстроя РФ пообещал разобраться с нарушениями по оплате общедомовых нужд

Сегодня в Совете Федерации вновь на встрече с главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым вновь был поднят вопрос о начислении жильцам многоквартирных домов плату за общедомовое потребление воды и водоотведение при фактической невозможности оказания этих услуг. Сенатор от Хакасии Валерий Усатюк предложил правительству решить эту проблему кардинально. Министр в ответ попросил предоставить ему список регионов и городов, где жители до сих пор вынуждены оплачивать такие «услуги».

В частности, Усатюк обратил внимание, что большинство «хрущевок» не имеют возможности потребления коммунальных ресурсов – горячей и холодной воды – на содержание общедомового имущества, в том числе и осуществления услуг водоотведения из-за конструктивных особенностей и инженерных сетей этих домов. «Порядок определения наличия или отсутствия такой возможности согласно Жилищному кодексу устанавливает правительство РФ, но этот порядок до сих пор не установлен», – подчеркнул сенатор.

Тем не менее, с жильцов таких домов берут плату за такие фактически не потребляемые ресурсы, причем сумма определяется по нормативу, который в принципе далек от реальности. «Водоотведения из мест общего пользования в таких домах вообще не существует, в них нет стока сточных вод, специальных коллекторов для того. Когда будет принят нормативный акт и почему правительство не стремится регламентировать учет потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды посредством соответствующих приборов учета?» – поинтересовался Усатюк.

В ответ глава Минстроя заявил, что большая работа в этом направлении была проделана еще предыдущим составом правительства. «Мы считаем, что в основной массе эти вопросы урегулированы», – сообщил Якушев.

Если где-то собственники не согласны с начислением платы, они могут обращаться в Госжилинспекцию, посоветовал он. «Если есть конкретные примеры, что это за субъекты РФ, города, нам их перечислите, мы подключимся. Учитывая, что контроль за жилищными инспекциями тоже за нами, там жилищные инспекции просто не дорабатывают, или не понимают, что они должны делать в данной ситуации», – сказал Якушев.

Отметим, что у жителей Тюменской области, в которой ранее Якушев занимал должность губернатора, часто возникают претензии к работе ГЖИ. В частности, в декабре прошлого гуда журналист местного издания 72.ру опубликовал колонку о том, как Госжилинспекция отказалась видеть проблему в затопленном подвале жилого дома, а сотрудники ГЖИ предоставили акт за несуществующую дату.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.20

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