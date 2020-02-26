Курс на срыв поручения Путина: Минфин предложил оставить 13 регионов без субсидий на горячее питание школьников

Минфин РФ предложил сложную формулу расчета субсидий для регионов на обеспечение младших школьников обязательным горячим питанием, в результате чего 13 из 85 субъектов РФ могли не получить средства из федерального бюджета на реализацию президентской инициативы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», стало известно сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

Вопрос о федеральных субсидиях на реализацию закона об обязательном горячем питании поднял самарский сенатор Сергей Мамедов. По его словам, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ от 28 января о проекте распределения субсидий на 2020 год из федерального бюджета, методика выделения средств будет основана на приказе Минфина, «где по сложной формуле расчета связанной с индексом бюджетообеспеченности региона принимается решение о предоставлении субсидии».

«Таким образом, 13 регионов, а именно: Татарстан, Калужская область, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская области, город Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО – не получат субсидии, – заявил Мамедов. – Президент в своем послании дословно сказал: «Чтобы организовать бесплатное и – подчеркну – здоровое питание, предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного».

Сенатор также отметил, что если Самарская область не получит федеральные средства, региональным властям придется найти в собственном бюджете в этом году 670 млн на питание 140 тысяч школьников в 687 школах, а на 2021 год потребуется уже 1,4 млрд рублей. В этой ситуации Мамедов предложил дать поручение профильным комитетам Совета Федерации разобраться с проблемой. «Президент четко сказал: для всех», – подчеркнул он.

Сенатор от Коми Дмитрий Шатохин со своей стороны обратил внимание, что накануне было объявлено об уровне софиансирования – 76% из федерального бюджета, и 24% – из регионального. «Непонятно, почему мы выходим на такую формулу. Для многих субъектов 24% – это будет очень серьезная сумма», – указал он.

В то же время Шатохин также отметил, что в формуле почему-то за основу принята средняя стоимость горячего питания на одного школьника, рассчитанная для среднего по России пищевого набора. «У нас в субъектах они абсолютно разные, мы в своем применяем повышающий коэффициент 1,2 – 1,6 в зависимости от северного завоза, от рациона. И рассчитывать ее одинаково не стоит» – подчеркнул сенатор.

Как выяснилось, накануне на заседании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой от формулы было решено отказаться. Об этом в финале обсуждения сообщила сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. «Очень много замечаний от субъектов, – объяснила она. – На следующей неделе планируем новую встречу, чтобы подходы были максимально справедливыми».

Закон об обязательном горячем питании для школьников с первого по четвертый классы принят Государственной думой и сегодня одобрен Советом Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

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