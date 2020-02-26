Как выполняются поручения Путина: в Москве запретили пресс-конференцию по проблеме, которую взял на контроль президент РФ

Правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым запретило проводить пресс-конференцию по вопросу водоснабжения Москвы, который взял под личный контроль президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие, в котором участвовали ученые и известный шоумен Максим Галкин, прошло в автобусе.

По словам модератора встречи с журналистами Ольги Песковой, пресс-конференция, которая была намечена в пресс-центре «Московского Комсомольца» на утро сегодняшнего дня, была неожиданно отменена накануне вечером. «Приносим извинения за такой походный формат – вчера вечером мы узнали, что нам отказано в проведении мероприятия без объяснения причин. Мы, увидели в этом определенный знак свыше, если не сказать больше. Это говорит о том, что тема действительно острая, актуальная. Мы будем говорить о защите наших водоохранных зон. Я благодарна всем спикерам, которые не испугались и сегодня с нами», – сказала Пескова.

Судя по словам организаторов, отмашку на отмену мероприятия мог дать лично губернатор Воробьев, при этом «Московский Комсомолец» – не первое издание, которое отказалось проводить пресс-конференцию, и было «запасным аэродромом», изначально планировалось организовать встречу с прессой в «Российской газете».

Координатор движения «За чистую воду» Иван Сухий со своей стороны отметил, что нужно поблагодарить подмосковного губернатора за необычный формат дискуссии. «Хочется сердечно поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря усилиям которого, мы не в скучном формате собрались в пресс-центре «МК», а вот в таком необычном формате. Так что больше спасибо ему и его пресс-центру, что нас не забывают и следят за вопросами санитарной охраны», – сказал он.

Известный артист и шоумен Максим Галкин также отметил, что «при таком противодействии властей» выйти на конструктивный диалог очень сложно. «Мы тут обсуждаем, а у меня полное впечатление, что мы обсуждаем друг с другом. Тихо сам с собой», – сказал он.

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева, также участвовавшая в «походной» пресс-конференции в автобусе, подчеркнула, что ситуация абсурдная. «Мы сидим сегодня в автобусе вместо того, чтобы в специализированном местах проводить такие пресс-конференции. Нас выгнали, выгнали всех – академиков, за которых сердцем кровью обливается, что они должны здесь сидеть», – подчеркнула она.

При этом Дударева обратила внимание, что ситуация с чистотой воды в Московской области стремительно ухудшается и требует немедленного вмешательства. «Давайте попросим Воробьева и Собянина прийти и выпить с тех рек, около которых мы стоим сейчас автобусе. Например, Москва-река. Вы понимаете, сколько сюда течет? Почему мэр Женевы выходит на свое Женевское озеро каждый год и показательно выпивает ежегодно стакан воды, а наши власти – нет?» – заявила она.

Подробный материал о пресс-конференции читайте позже в материале РИА «Новый День».

Напомним, 13 февраля было опубликовано поручение федеральному кабинету министров РФ совместно с правительствами Москвы и Московской области и при участии федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» подготовить предложения о внесении в законодательство изменений, «направленных на установление новых зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» столичного региона.

Срок выполнения поручения 1 августа 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент РАН Александр Сергеев.

Москва, Мария Вяткина

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