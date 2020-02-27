Гетто без чистого воздуха и воды: московский регион ожидает темное экологическое будущее

Московский регион постепенно превращается в зону отчуждения. Кроме опасности мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов (МСЗ), в экологической повестке прибавилась еще одна жизненно важная тема – водоснабжение. Проблема чистой воды, которая уже привлекла внимание президента РФ Владимира Путина, оказалась настолько острой, что накануне региональные власти попытались даже запретить пресс-конференцию, на которой все же побывал корреспондент РИА «Новый День».

В противоречии со здравым смыслом

Экологическая ситуация в московском регионе планомерно ухудшается, считает научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, принимавший участие в «запрещенной» пресс-конференции, которая прошла в итоге в автобусе. Ученый подчеркнул, что антропогенная нагрузка на водные объекты, в том числе, на источники питьевого водоснабжения постоянно растет.

«Растет она (нагрузка) в силу целого комплекса причин: в Москве и Московской области увеличивается численность населения, в отличие от Российской Федерации в целом, где оно убывает. Изменяется химический состав сбрасываемых вод, которые попадают в водные источники. Все хуже и хуже наше население ведет себя в отношении территории водосборов. Увеличивается выпадение вредных веществ из воздуха – Москва относится к числу достаточно грязных по атмосфере городов – входит в сотню, по крайне мере, некоторыми своими районами», – сказал ученый.

В то же время, как отметил Данилов-Данильян, в этих условиях строгость установления границы зон санитарной охраны, которая регулирует ситуацию в источниках водоснабжения Москвы, и строгость правил, которые там должны выполняться, должна возрастать, но по факту этого не происходит. «Администрация Московской области вместе с правительством города Москвы приняли постановление от 17 декабря 2019 года, которое радикально изменяет границы зон санитарной охраны. По нашим прикидкам, их площадь уменьшается в шесть раз. Делать там теперь можно будет все, что угодно. Это не соответствует ни реальной ситуации, ни оценке угроз, которые такое решение влечет для московского водопровода, ни общемировым тенденциям, ни здравому смыслу, ни научным положениям», – подчеркнул он.

По мнению ученого, это решение было принято в угоду бизнесу. «Оно направлено только на одно – чтобы из застройки зон санитарной охраны и их неправильного использования кто-то получал прибыль. Никакого другого объяснения действиям предложить нельзя», – заявил Данилов-Данильян.

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева со своей стороны отметила, что граждане фактически лишены возможности влиять на ситуацию с застройкой, в том числе природоохранных зон. «Участие граждан и их объединений в градостроительной деятельности в обсуждении проектов территорий и размещение объектов с населением не является обязательным. Отображение объектов на генплане носит информационный характер и не является предметом обсуждения на публичных слушаниях Возможность общественного контроля, на который многие надеются, за оптимальностью проектных решений практически исключен. Население лишено доступа к документам. Граждане оказываются перед фактом утвержденного документа, который они могут оспорить в суде, а строительство уже ведется. Касаемо оценки влияния проектов на экологическую обстановку – общественный контроль в данной сфере невозможен согласно действующему законодательству и статьи 3 ФЗ № 212. Почему такой запрет, в чем страх людей, которые писали закон?..» – сказала Дударева.

«В ручном управлении»: поможет ли поручение президента?

Данилов-Данильян обратил внимание, что 13 февраля 2020 года президент РФ подписал целый ряд поручений, связанных с обеспечением населения чистой водой. «В поручениях сказано, что нужно наводить порядок в законодательстве, которое регулирует все эти вопросы. А законодательство, вне всякого сомнения, давно устарело и давно не выполняется. Если говорить строго, практически никогда не выполнялось», – констатировал ученый и добавил, что к застройке зон санитарное охраны до последнего времени относились халатно.

Как считает Данилов-Данильян, зоны санитарной охраны необходимо устанавливать заново. «Но это нужно делать на основе научных исследований, которые достаточно строго должны определить, что и как нужно охранять, чтобы московский водопровод сохранил по крайне мере то качество воды, которое есть сейчас, без ухудшения», – сказал он.

По его словам, важно вдумчиво подойти к решению вопроса незаконного строительства и не сносить все подряд. «Многие боятся, что новые границы и правила, которые нужно вводить для зон санитарной охраны, приведут к тому, что будут предприняты попытки массового уничтожения объектов, которые построены вопреки действующему законодательству. Мы не согласны с этим подходом. Мы настаиваем на том, что ломать, что уже построено – нельзя. Но нужно установить правила пользования объектами и графики введения правил в действие. Обеспечить поэтапное введение правил, чтобы дать владельцам возможность привести в порядок свое хозяйство и добиться соответствия установленным правилам», – считает Данилов-Данильян.

По его оценке, в некоторых случаях даже следует сделать исключения. «Поскольку целый ряд городов, например, Звенигород, осуществил массовое жилищное строительство в зонах, где этого не следовало делать, не сопроводив жилищное строительство возведением необходимых социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник – мы полагаем, что можно было бы даже в порядке исключения дать разрешение на строительство этих объектов. Но только в том случае, если это социальные объекты», – сказал он.

При этом Данилов-Данильян обратил внимание, что московский водопровод «питается» из трех субъектов РФ – Московской, Тверской и Смоленской областей. «Проблема, о которой мы говорим, касается четырех субъектов РФ – Москвы и трех областей. Совершенно ясно, что она должна решаться комплексно. Если четыре субъекта вовлечены в проблему – это проблема федерального уровня. Только на федеральном уровне можно принять адекватное решение», – уверен он.

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева также считает, что необходимо забрать региональные полномочия в этой части и передать на федеральный уровень, чтобы не допустить «сращивания бизнеса и мелких интересов». По ее словам, поручение президента в этой связи показывает общую тенденцию. «У нас, кажется, все вопросы в ручном управлении президента», – сказала Дударева.

«Комедия абсурда» и борьба «с ветряными мельницами»

Известный шоумен Максим Галкин, который также принимал участие в запрещенной пресс-конференции, полагает, что передача ответственности от одного органа власти в другой – может оказаться сомнительной. «Коррумпировать можно кого угодно – человек слаб в любом министерстве, агентстве. Когда речь идет о коррумпированности, вы говорите «мелкие интересы», а интересы – немелкие и суммы – немелкие, они вполне соответствуют федеральному уровню заинтересованности», – сказал он.

В то же время артист согласился, что проблему нужно решать системно на законодательном уровне. «Прекрасно, что поручение (Путина) появилось. Это повод построить некую систему. Это надо модернизировать. Да, многие нарушали закон. Государство продавало земли, не следило за тем, как происходит сток загрязненных вод. Но это не значит, что мы должны так жить дальше. Это должно когда-нибудь быть систематизировано, должен быть свод требований, соответствующий времени», – сказал Галкин.

По его мнению, бороться с конкретными застройщиками бесполезно. «Я против того, чтобы мы делали акцент на застройщиках. Это логично: человек вложил «бабки» в землю, перевёл ее под жилое строительство с помощью административного ресурса или еще каким-то образом и хочет получить прибыль. Мы не можем бороться с застройщиками, потому что мы сначала боремся с одним, завтра он перепродаст землю другому – получается бесконечная череда людей, которая хочет капитализации вложений. Война с застройщиками – война с ветряными мельницами. Нужно построить систему так, чтобы этого впредь не происходило, чтобы и дальше не было такого, что сельхозугодия отдаются и отдаются под застройку. Нужно всегда обращаться к государству. Государство должно за этим следить, оно выдает разрешения. Надо говорить с ними, как они это допускают…» – сказал он.

При этом артист обратил внимание, что еще одной проблемой является замалчивание и отсутствие диалога между властью и обществом. «Я сейчас в печали, и не потому, что «Московский Комсомолец» нас так подвел. Я раскрою секрет – до этого нас также подвела «Российская газета». «МК» был запасным аэродромом, который не сработал. Я печалюсь, потому что вижу «выхлоп» от этой пресс-конференций, кто это напишет, насколько это разойдется… Единственно оружие, которое у нас есть – публичность. Надо это обсуждать и говорить. Тот перекос, что у нас экологии не под общественным контролем – это же бред», – сказал он.

Галкин пояснил, что оказался вовлечен в тему, потому что в окрестностях места, где он живет, планируется массовая застройка. «Все, что происходит – комедия абсурда. Я сначала меньше этим заботился. Я живу на горе. Думал, ну построят они многоэтажки, дом все равно выше. Но потом огромное количество людей, которые проживают рядом со мной и не имеют возможности даже в автобусе по этому поводу выступать, попросили меня этим заняться», – пояснил шоумен.

«Двойной удар» по чистоте воды, рост тарифов ЖКХ и массовые протесты

По оценке участников запрещенной пресс-конференции, несмотря на поручение президента РФ и с учетом принятого постановления региональных правительств, можно спрогнозировать, что в ближайшее время стройки в зонах санитарной охраны все же начнутся, пока не будут разработаны и не вступят в силу новые правила. «Что будет? Будет стройка. Будет идти стройка, потом скажут: «Оспаривайте», – но уже будет поздно», – сказала Дударева.

Что касается экологических последствий, то, по словам Данилова-Даниляна, если ситуация действительно не изменится, то качество воды в источниках будет ухудшаться. Первым делом это скажется на росте тарифов. «При той нагрузке, которая будет, если, к примеру, на участке поймы от Рублёвкой станции до Звенигорода поселят 50 тысяч человек, как это предполагается по плану застройки, уже на первых порах «Мосводоканал» будет тратиться на то, чтобы улучшать качество очистки воды, чтобы справляться с усилением загрязнения воды. Будут расти тарифы – это обязательно. Будут расти до тех пор, пока не окажется что это вообще все бессмысленно. Деньги потребуются колоссальные, триллионы, чтобы обеспечить хотя бы качество воды, которое есть сейчас. Очень быстро процесс прекратится, потому что денег не хватит. Тогда наступит кризис», – сказал он.

Как считает ученый, кризисная ситуация наверняка спровоцирует массовые протесты в регионе. «Я очень хорошо помню, как в начале 90-х из-за аварии на промышленном предприятии в Уфе, в водопроводе обнаружился фенол, вся Уфа вышла на улицы, весь город», – отметил Данилов-Данильян и добавил, что по масштабу это может превзойти антимусорные протесы, которые сотрясали Московскую область последние несколько лет.

Он также обратил внимание, что на качество воды для москвичей и жителей Подмосковья повлияют и мусоросжигательные заводы, которые уже строятся. «Мусоросжигательный завод влияет на качество воздуха. Если сжигание осуществляется при температуре меньше 1400 градусов, а большинство заводов этой температуры не обеспечивает, в частности, и все проектируемые сейчас, то все, что выбрасывается из токсикантов, попадает на землю, а затем в воду. В конечном счете водные объекты принимают всю эту грязь. Но по дороге в водные объекты они могут причинить очень много экологического вреда и растениям, и животным, и людям», – подчеркнул ученый.

Москва, Мария Вяткина

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