«Мы просели…»: главный онколог России сообщил о проблемах федеральных медцентров

Российские медицинские исследовательские центры в этом году столкнутся с четырьмя серьезными рисками, в числе которых оказались долги региональных бюджетов за уже проведенное лечение граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, выступая сегодня на заседании Совета по региональному здравоохранению в верхней палате российского парламента.

«Существует четыре момента, которые имеют для нас сейчас большие риски, – сообщил он. – Первое – это задолженность субъектов по оплате за законченные случаи с прошлого года. Например, в нашем центре это 580 млн рублей, из них 138 млн по превышению объемов. Это те граждане, которые обратились, но не получили направления, и из-за этого регионы не хотят оплачивать. Но мы же говорим сейчас о доступности [медицинской помощи], как граждане могли не обратиться?»

По словам Каприна, риски несет и отсутствие контроля федеральных онкологов за региональными главными специалистами – эта ситуация никак не узаконена. «Мы не имеем влияния, как главные специалисты на регионы, это просто формальная история, в которой мы не имеем соглашения с регионами, – подчеркнул главный онколог страны. – Мы приезжаем, как будто в гости».

Кроме того, как сказал Каприн, проблемами грозит и отсутствие перевооружения федеральных медицинских центров. В регионах сейчас появляется новейшая аппаратура, однако не факт, что она будет использоваться, поскольку для этого необходимы квалифицированные специалисты, которые разбираются в сложном программном обеспечении.

«И действительно, мы просели – нам меньше дали в этом году по ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь, – ред) и ОМС (обязательное медицинское страхование, – ред) объемов, и мы видим, что мы не то, что… а наверное и зарплату будет вытягивать очень сложно, – констатировал главный онколог Минздрава РФ. – Тем более, что сейчас будет выраженный рост зарплаты, и мы обязаны по [дорожной] карте, которую нам поручили, исполнять. Вот эти четыре истории являются опасными для нас, как для национальных исследовательских центров».

Каприн подчеркнул, что федеральные центры принимают на лечение самых сложных онкологических больных. «Мы, как правило, не забираем больных, которым могут оказать [помощь] в регионах, – уточнил он. – А то, что мы превышаем объем – конечно, мы не можем сказать человеку, который прилетел из региона, чтобы он брал билет и летел в регион. У нас по Конституции человек имеет право [получить медицинскую помощь] в любом медицинском учреждении».

Комментируя это выступление, заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что Минздрав работает над новым механизмом финансирования, в том числе и федеральных медицинских учреждений. «Рассматривается несколько вариантов, в том числе, создания в системе ФМС так называемого 86 региона, чтобы финансирование и объемы помощи учитывались. Никаких решений на данный момент не принято, но эту тему мы активно обсуждаем», – пояснила она.

Кроме того, Минздрав изучает возможность введения прямого финансирования федеральных учреждений через страховые компании. «Это тоже может повысить эффективность и загрузить учреждения объемами помощи. Если такое решение на уровне правительства будет принято, то необходимо внесение изменений, в том числе, и на уровне законодательства», – подчеркнула заместитель министра.

Москва, Татьяна Дорофеева

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