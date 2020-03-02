российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2020, 13:46 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Транзит коронавируса: заболевание выявлено у пассажира, прилетевшего в Пекин через Москву

Врачи подтвердили заболевание короновирусом пассажира, прилетевшего 29 февраля в Пекин через московский аэропорт «Шереметьево». По информации посольства РФ в Китае, иностранный гражданин следовал из Ирана.

В сообщении российского диппредставительства, которое цитирует «Интерфакс», уточняется, что все пассажиры, летевшие одним рейсом с этим больным, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медосмотра.

«Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», – подчеркнули в посольстве.

Стоит отметить, что это не первый случай транзита коронавируса через Москву. Ранее сообщалось, что опасный диагноз был подтвержден у гражданина КНР, который следовал из Ирана в Шанхай с пересадкой в Москве. Отмечалось, что в российской столице зараженный провел порядка 16 часов в капсульном отеле, находящимся рядом с аэропортом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.20

В Кремле придумали, как помочь «Единой России» победить на думских выборах-2021. / Правозащитники предлагают прекратить преследование проституток в России. / Олимпиаду-2020 предлагают провести с пустыми трибунами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Олимпиаду-2020 предлагают провести с пустыми трибунами

В петербургском НИИ обозначили сроки создания вакцины от коронавируса

Коронавирус убил уже более 3000 человек по всему миру

Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику: «Нужно быть готовыми к разным сценариям»

В Узбекистане 20 россиян помещены в карантин из-за коронавируса

Все больше стран мира вводят ограничения в связи с коронавирусом

Главный врач США призвал паникующую нацию прекратить скупать медицинские маски

Вспышка коронавируса достигла максимального уровня риска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Китай, Коронавирус из Китая,