Транзит коронавируса: заболевание выявлено у пассажира, прилетевшего в Пекин через Москву

Врачи подтвердили заболевание короновирусом пассажира, прилетевшего 29 февраля в Пекин через московский аэропорт «Шереметьево». По информации посольства РФ в Китае, иностранный гражданин следовал из Ирана.

В сообщении российского диппредставительства, которое цитирует «Интерфакс», уточняется, что все пассажиры, летевшие одним рейсом с этим больным, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медосмотра.

«Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», – подчеркнули в посольстве.

Стоит отметить, что это не первый случай транзита коронавируса через Москву. Ранее сообщалось, что опасный диагноз был подтвержден у гражданина КНР, который следовал из Ирана в Шанхай с пересадкой в Москве. Отмечалось, что в российской столице зараженный провел порядка 16 часов в капсульном отеле, находящимся рядом с аэропортом.

Москва, Светлана Антонова

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