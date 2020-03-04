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Среда, 4 марта 2020, 12:20 мск

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В Подмосковье поймали сбежавшего из больницы мужчину с коронавирусом

В подмосковном Домодедове вернули на карантин в больницу сбежавшего пациента с коронавирусом. Мужчина заболел 21 февраля в Италии, по возвращении в Россию анализы подтвердили наличие у него COVID-2019, и он был помещен на лечение, передает ТАСС.

31-летний мужчина был на отдыхе в Италии, где 21 февраля заболел респираторным заболеванием. В Россию он вернулся 23 февраля, а 27-го обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу подмосковного Домодедова. После этого в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что у вернувшего из Италии россиянина 2 марта в результате лабораторного обследования подтверждена коронавирусная инфекция COVID-2019.

Мужчина самовольно покинул больницу, однако его достаточно быстро удалось задержать и вернуть на лечение.

Москва, Татьяна Дорофеева

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