Повторяется украинский сценарий: «мягкая сила» США выдавливает Россию из Белоруссии

Вашингтон продолжит вытеснять Россию с постсоветского пространства при помощи «мягкой силы». Как считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, если во внешней политике Москвы ничего не изменится, то отношения между РФ и Белоруссией будут развиваться по украинскому сценарию. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Гарбузов выразил уверенность, что Вашингтон продолжит поступательно реализовывать политику на постсоветском пространстве. «Основная линия состоит в том, чтобы поддерживать политические элиты, оказывать финансовую, экономическую поддержку, способствовать частным инвестициям в регионе и закрепляться там. Это особо ярко касается Украины и Грузии», – обратил внимание он, отметив, что после советского периода «там образовался вакуум», который стал заполняться».

Гарбузов обратил внимание, что большинство стран постсоветского пространства строят свою политику на основе попытки соблюдать баланс и уже превратились в самостоятельные государства. «Их политика очень интересная. С одной стороны, им не хочется рвать отношения с Россией, с другой – за постсоветский период они наладили отношения с соседями – кто-то с Турцией, кто-то с арабскими государствами. Это уже не бывшие советские республики, которые были разными нитями привязаны к Москве. Это самостоятельные государства», – сказал он.

В этой связи эксперт отметил, что Белоруссия, которая долгое время оставалась нетронутым анклавом, постепенно также начинает разворачиваться от России в сторону США. «США закрепляются и в Белоруссии. Период неприятия, антиамериканизма, который был в республике, рассасывается. Методы, которые используют США – экономическое проникновение, инвестиции, так называемая мягкая сила – будут использоваться. Этого следовало ожидать», – сказал он.

При этом Гарбузов подчеркнул, что политика России в отношении Белоруссии сейчас весьма спорная, учитывая печальный опыт с Украиной. «Лукашенко считает, что, если мы в Союзном государстве, в чем-то должны быть какие-то льготы. У него есть своя логика. Я считаю, что если мы хотим привязывать страны бывшего постсоветского пространства, то государствам должны быть представлены такие экономические льготы, которые будут блокировать внимание к другим соседям. Если Россия не идет на уступки стране, которая входит в Союзное государство, история повторится и с ней», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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