Самый масштабный кризис за 25 лет: ограничения из-за коронавируса «топят» туристическую отрасль

Туристическая отрасль России отказалась под беспрецедентным прессингом из-за коронавируса. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в настоящее время ограничительные меры, которые вводят власти, едва ли не топят всю отрасль. По ее словам, в регионах может закрыться до 30% турфирм, а ущерб уже достиг почти 30 млрд рублей.

«Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей – от детского туризма до делового, все сферы индустрии – гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации – только онлайн-агрегаторы и системы бронирования, так как их не коснулись рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора», – сказала Ломидзе, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, ущерб сейчас оценивается примерно в 27 млрд рублей. «Мы посчитали все платежи, которые были произведены туроператорами партнерам – перевозчикам, отелям принимающим компаниям, те суммы, которые затребовали туристы, аннулировавшие туры в течение всего февраля, и фактические возвраты. Плюс к этому добавилась Италия. У нас получилось 27 млрд рублей по всему рынку. В силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки хотя бы на май, эти деньги сгорают», – уточнила она.

По оценке АТОР, в результате кризиса под ударом оказались небольшие туристические компании. «Мы не досчитаемся 30% маленьких компаний – это самая большая зона риска», – сказала Ломидзе.

По ее словам, сейчас представители отрасли недовольны тем, как власть подходит к решению проблемы распространения коронавируса. «Есть действующая рекомендация Ростуризма и Роспотребнадзора о том, что туркомпаниям не рекомендуется продавать туры в Италию, Южную Корею и Иран, а также в Китай. При этом срок действия рекомендации не обозначен. Параллельно идет активное и даже агрессивное информирование потребителя о том, что такое коронавирус, на мой взгляд, недостаточно аргументированное», – добавила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе обратила внимание, что туроператорам запрещено формировать и реализовывать отдельные услуги, но турист, который хочет поехать в путешествие, может это сделать самостоятельно, забронировав путешествие.

«Возникает вопрос, если мы так заботимся о безопасности, почему оказывается задавлен бизнес, который платит налоги, существует в правовом поле легально, но туристы могут бронировать все это самостоятельно? Мы написали письмо и попросили обозначить сроки рекомендации – понятно, что эпидемия вряд ли продлится до конца года. Жесткое нежелание власти вводить сроки, на мой взгляд, необъяснимо. Почему-то понятно, что до 1 июня хорошо бы, чтобы маски были в стране. А туристы? Их будущее как-то менее определено получается… Используются любые возможности – возложить всю ответственность на туроператоров. Сейчас туристы, которые бронировались на август и на сентябрь на основании этой рекомендации, также обращаются в агентства, чтобы вернуть свои деньги. Просто так бессрочно кидать бизнес и потребителей в этот омут, на наш взгляд, безответственно», – подчеркнула глава АТОР.

По ее словам, в этом кризисе больше всего страдает турист. «Правовое поле заточено на то, чтобы защитить потребителя, но мы имеем в итоге, что ему даются обязательства, которые выполнить невозможно, денег просто нет. Это не может радовать. Нет ясности, что будет дальше, в какие сроки все будет развиваться. Индустрия страдает, а потребитель просто никуда не едет», – констатировала Ломидзе.

Она также обратила внимание, что ограничения на выездной туризм не повлечет за собой автоматический рост внутреннего туризма. «Те люди, которые боятся выезжать, поятся выезжать в целом, они не поедут никуда», – заключила исполнительный директор АТОР.

Москва, Мария Вяткина

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