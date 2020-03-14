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Суббота, 14 марта 2020, 13:52 мск

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Силуанов пообещал распечатать резервный фонд для борьбы с коронавирусом

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил Совет Федерации в готовности правительства задействовать резервный фонд для воспрепятствования распространению коронавируса. Пока, по его словам, требующих серьезного финансирования распоряжений из Москвы в регионы не направлялось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Совета Федерации с вопросом о финансировании мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом в регионах, к Силуанову обратился сенатор от Орловской области Василий Иконников. «Регионы вообще оказываются в сложной ситуации, когда им шлют циркуляры, на выполнение которых нужны сотни миллиардов рублей», – отметил он, пояснив, что найти эти средства в региональных бюджетах нереально.

В ответ глава Минфина напомнил членам Совета Федерации, что в России создан оперативный штаб по предупреждению и распространению нового типа коронавируса, есть также резервный фонд, за счет которого могут оказываться меры поддержки как субъектам РФ, так и отраслям, которые этого требуют.

«По сотням миллиардов – я такого решения не знаю. Все решения, которые принимаются – об ограничении контактов с заболевшими или контроле за прибывшими из-за рубежа, установлении пунктов прохождения и контроля за прибывшими, – сообщил Силуанов. – Речь идет о контроле, чтобы предотвратить массовое распространение этой инфекции. Если будут приниматься решения, требующие финансирования, будем задействовать ресурсы, которые для этого созданы – это резервный фонд правительства РФ».

Москва, Татьяна Дорофеева

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