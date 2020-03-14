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Суббота, 14 марта 2020, 13:53 мск

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Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

В связи с угрозой распространения коронавируса Россия временно закроет сухопутные пограничные пункты пропуска с Польшей и Норвегией. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать с 00 часов 00 минут 15 марта.

В кабинете министров уточнили, что ограничения не будут касаться граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, въезжающих на территорию страны в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

Москва, Светлана Антонова

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