Россия прерывает железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдавией

В связи с угрозой распространения коронавируса «Российские железные дороги» (РЖД) объявили о приостановке курсирования поездов в Латвию, Украину и Молдавию. Как говорится в сообщении перевозчика, ограничения будут действовать до «особых указаний».

В РЖД уточнили, что приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 по маршруту Рига – Москва и беспересадочных вагонов Рига – Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга – с 16 марта.

Вместе с тем, в соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии движения с 17 марта приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Предполагается, что возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.03.20

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