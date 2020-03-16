«Болезнь богатых»: Россию от пандемии спасет только нищета

В России коронавирус может считаться «болезнью богатых». Как пишет телеграм-канал «Методичка», малое число заболевших в России, Белоруссии, Украине связано с высоким уровнем бедности в странах. «Бедные россияне не могут позволить себе летать в Италию и Куршевель. Это как заболеть зависимостью от кокаина – наркотиков много, но этот дорогой, его позволяют себе только богатые. Коронавирус в России – вирусный кокаин», – говорится в публикации.

«Методичка» отмечает, что пандемия сейчас должна беспокоить «Госдуму, частные школы и новорижское направление». «Задача государства сейчас – оградить бедных от богатых. Богатые всю жизнь пытались оградить себя от бедных. У бедных появился повод им ответить. Рублевка переезжает в Коммунарку», – пишет канал.

При этом бедность и оторванность российских регионов от Европы «спасает Россию от коронавируса». «Бедные россияне (процентов 80 населения) просто не бывают в феврале и марте дальше своего райцентра. Отсюда это и возможно», – отмечается в статье.

Комментируя эту публикацию, известный политолог Константин Калачев на своей странице в «Фейсбуке» обратил внимание, что хотя «ситуация описана точно», есть проблема. «Богатых обслуживают бедные», – пишет он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.20

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