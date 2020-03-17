Минздрав запретил медицинским учреждениям брать деньги за определение пола ребенка

Медицинские организации не имеют права взимать плату с беременных женщин за информацию о поле ребенка. Официальные разъяснения по запросу РИА «Новый День» дал Минздрав РФ. Речь идет об учреждениях, оказывающих медпомощь по базовой программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

О том, что в женских консультациях стали требовать плату за сообщение будущей матери пола ее ребенка, в соцсетях сообщили жители Тюменской области. «Да, эта информация платная, 500 рублей», – рассказала тюменка Светлана П. в «Фейсбуке».

«Сейчас по ОМС сколько-то процедур бесплатно, но там не прописано, что пол маме скажут. И поэтому ЖК на этом тупо зарабатывают. Других-то платных востребованных услуг у них нет, – сообщила Яна К. – Я как-то даже объявление на двери кабинета фотографировала. Там чуть ли не уголовной ответственностью беремняшкам грозят, если они посмеют пол спросить и не заплатить».

Услуга является платной, подтвердила в «Фейсбуке» пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. «Определение пола ребенка не входит в оказание медицинской помощи, не влияет на состояние здоровья матери и плода, не влияет на медицинские назначения. Поэтому является дополнительной услугой и проводится по желанию за счет собственных средств», – сообщила она.

О том, что услуга по информированию будущих родителей о поле ребенка является платной, сообщали и СМИ других регионов РФ. В частности, о взимании платы с беременных сообщали порталы Оренбургской области, Читы, Забайкалья, Кузбасса.

Между тем в министерстве здравоохранения РФ на вопрос РИА «Новый День» заявили, что такие действия медучреждений, оказывающих помощь в рамках ОМС, недопустимы.

«Медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде должна оказываться бесплатно в полном объеме в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 №1506 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»), – говорится в официальном комментарии Минздрава России. – Соответственно, взимание платы при оказании медицинской помощи не допускается (в том числе при предоставлении информации о поле ребенка)».

Оперативно получить комментарий в Фонде обязательного медицинского страхования не удалось, в ФОМС направлен официальный запрос.

В Росздравнадзоре РИА «Новый День» сообщили, что до сих пор россиянки не жаловались в это ведомство на подобные нарушения их прав.

Москва, Татьяна Дорофеева

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