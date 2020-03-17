В России зарегистрировано более 100 заболевших коронавирусом

В России возросло число случаев заболевания коронавирусом с 93 до 114. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, инфицированные выявлены в 26 регионах, при этом пять человек выздоровели.

По ее словам, 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.

«За счет тех мер, которые мы приняли в январе раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция пока получила ограниченное распространение, но, конечно, расслабляться нельзя», – цитирует «Интерфакс» заявление Голиковой на совещании президента РФ с кабинета министров.

По словам вице-премьера, которые приводит РБК, 10 человек заразились коронавирусом в России.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.03.20

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