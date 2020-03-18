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Среда, 18 марта 2020, 17:01 мск

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В России выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

В России за последние сутки в зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, из которых 31 в Москве, еще по одному – в Томской и Новосибирской областях. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Всего в России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у россиян, 2 – у граждан КНР и один – у итальянца. На 17 марта под медицинским контролем остаются 17 904 человека.

Москва, Светлана Антонова

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