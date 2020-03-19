В России зафиксирована первая смерть от коронавируса: были сопутствующие заболевания

В Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой был диагностирован коронавирус. В оперативном штабе заявили, что у женщины был целый ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Женщина умерла в инфекционной больнице №2, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Пациентку госпитализировали еще 13 марта, однако на следующий день родственники перевели ее в частную медицинскую организацию. Когда диагноз коронавирус был подтвержден, ее перевели в инфекционную больницу №2.

«В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации», – говорится в сообщении. Однако это не помогло – женщина скончалась. Врачи заключили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне сопутствующей патологии. Так, у пациентки был сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь и церебровасулярная болезнь.

Сейчас все, с кем близко общалась пациентка, находятся под медицинским наблюдением. Пока тяжелых симптомов нет ни у кого.

Всего, по информации официального портала правительства и мэра Москвы, в столице на 19 марта подтверждено инфекция у 86 человек. Как сообщил в соцсетях главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, 62 пациента находятся в этом медучреждении. «На лечении/наблюдении находится 411 пациентов, из них с диагнозом пневмония 94, подтвержденный коронавирус у 62. Больных на ИВЛ нет. Выписано с 1 марта 127, за прошедшие сутки 21 пациент», – уточнил медик в «Фейсбуке».

Москва, Татьяна Дорофеева

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