«Пандемия глупости»: эксперт назвал избыточными и вредными карантинные меры из-за коронавируса

Ситуация с ограничениями, которые повсеместно вводятся в связи с угрозой коронавируса, неадекватна, и несет угрозу не физическому здоровью, а психике населения. Как считает политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, российским властям не следует «стрелять себе в ногу» и повторять введение карантинных мер, как в Китае или Европе.

«У меня нет сомнений, что действия по введению карантинных мер являются избыточными. Даже считаю, что некоторые – такие как закрытие школ, садиков и вузов – прямо вредными. Так же как и закрытие торговых центров и прочих музеев», – подчеркнул эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По оценке Данилина, в России введение строгих карантинных мер по аналогии с Китаем безосновательно. «Следование лекалам Китая совершенно не обязательно и не нужно. Нет никаких оснований для того, чтобы делать то, что делали китайцы и делают итальянцы. Рациональности ноль. Эмоции и неумное потакание страхам толпы, подогреваемым Интернетом», – считает политолог.

Данилин пояснил, что с его точки зрения негативный эффект от паники значительно сильнее реальной опасности от коронавируса. «Все, что мы знаем на сегодня об этом вирусе, говорит, что главную угрозу он несет не физическому здоровью человека, а психике. Побочки – грандиозный удар по экономике. По сути дела, мы имеем ситуацию, когда при головной боли человек берет пушку и стреляет себе в ногу. Результат – и голова не прошла, и нога прострелена. На самом деле, в мире не пандемия короновирусной инфекции. В мире пандемия глупости, передающаяся через соцсети», – заключил эксперт.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.20

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