«Испанка» 21 века: пандемия коронавируса может продлиться несколько лет

Пандемия коронавируса продлится несколько лет, как это было с эпидемией «испанки» сто лет назад. По мнению известного интеллектуала Анатолия Вассермана, в условиях капитализма, где интересы корпораций «важнее жизни человека», такие повальные болезни «действительно страшная» угроза.

«На наших глазах меняется не просто система управления: весь мир лихорадит. Да так, что никто не знает, как он будет жить после болезни. Одно ясно: таким, как прежде, мир уже не будет никогда!» – пишет Вассерман в колонке для «РенТВ».

Согласно его прогнозу, пандемия, вероятнее всего, примет затяжной волнообразный характер. «Открытым текстом мог бы утешить, как многие сегодня: пандемия пойдёт на спад в худшем случае через пару месяцев. Но опыт заставляет открытым же текстом предупредить: болезни с первого раза не исчезают, и нас, скорее всего, ждёт новая волна. Может быть, не одна. Как век назад», – считает он.

Эксперт обратил внимание, что ситуация для Европы становится критической. «Европейский Союз распадается. Макрон и Меркель открытым текстом используют слово «война». Границы между членами ЕС закрываются на карантин. Он обрывает многие производственные цепочки вроде «Аэробуса», собирающего самолёты из частей, производимых в нескольких странах. Под него же попадают маршруты туризма. В Италии, Испании, Франции жесточайшие ограничения: из дому – только при крайней необходимости, соблюдая множество мер безопасности. В ЕС начались массовые увольнения. Под угрозой целые отрасли», – подчеркнул Вассерман.

Эксперт обратил внимание, что эпидемия «испанки» сто лет назад также, пришла в Европу из Китая «через Соединённые Государства Америки». «С весны 1918-го до осени 1920-го каждый третий человек на Земле – пятьсот пятьдесят миллионов! – переболел формой гриппа, поражающей, прежде всего, легкие. Умерли от пятидесяти до ста миллионов. Открытым текстом сообщаю: тогда болезнь назвали «испанкой» потому, что Испания в Первой Мировой не воевала и цензура не мешала рассказывать об эпидемии. Остальные, несмотря на невероятное изобилие заболевших и умирающих, делали вид, что «ничего такого не происходит». Как нынче, например, правительство Британии. Что, понятно, снижению смертности никак не способствует», – отметил эксперт.

По его мнению, сто лет назад человечество не извлекло уроков из пандемии и сейчас устройство всего мира оказалось под угрозой. «Век назад вирус победил сам себя: смертельная форма погибла вместе с жертвами, а остались почти безопасные мутации. Но сразу после эпидемии об испанке предпочли забыть. Капиталистический мир побоялся признать себя уязвимым перед обычной хворью», – считает он.

«С девяностых и мы часть этого капиталистического мира. Где каждый «сам за себя». И где интересы корпорации всегда важнее жизни человека. В контексте ещё только начинающейся! – повторю: начинающейся! – пандемии это действительно страшно», – заключил Вассерман.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, в мире заражено более 222 тысяч человек: 9115 пациентов скончались, 84 тысячи выздоровели.

В России число заразившихся коронавирусом составило 199 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находился 62 541 человек, на 18 марта под контролем остается 22 178 человек.

Москва, Мария Вяткина

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