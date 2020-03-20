Плюс 54: в России растет число инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции. Заболевшие выявлены в девяти регионах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, больше всего заболевших выявлено в Москве – 33 случая, в Якутии – шесть, по четыре – в Санкт-Петербурге и Самарской области. По два инфицированных в Кировской и Новосибирской областях. По одному – в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Всего в РФ зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. Под медицинским контролем остаются 27 487 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.03.20

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