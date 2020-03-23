«Игра цифр»: главный эпидемиолог Минздрава РФ объяснил высокую смертность от коронавируса

Число летальных случаев в результате коронавируса в мире преувеличено из-за неточности статистики. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что, судя по статистике, летальность от коронавируса на сегодняшний день немного выше, чем для инфекции подобного рода. «340 тысяч случаев заболевания в 171 стране. Погибло на сегодняшний день 14 706 человек. Если посчитать летальность, она составляет 4,3%. В среднем, это немного выше, чем принято для этой инфекции – 2,5%», – сказал Брико.

По его словам, пока вспышка не закончилась, и полных данных нет, ситуация может объясняться неточной регистрацией больных. «Пока сложно сказать, с чем это связано. Я думаю, что далеко не все пациенты с легкой формой попали в регистрационный результат. Если расширить, то летальность будет иной – будет большее число заболевших и меньшее число летальности», – отметил Брико, напомнив, что смертность среди людей пожилого возраста составляет 16-17%.

Как сообщал «Новый День», в России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 достигло 438 человек. Число заболевших коронавирусом в мире на утро 23 марта достигло почти 340 тысяч – таковы данные сайта Worldometrs.info, который собирает официальную статистику COVID-19 по всем странам. Скончались 14 704 человека, выздоровели немногим более 99 тысяч заболевших.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.03.20

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