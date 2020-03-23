Мужчины в опасности: в Минздраве РФ заявили, что коронавирус больше угрожает «сильному полу»

Мужчины в два раза чаще болеют и умирают от коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико на пресс-конференции в Москве.

«Если посмотреть структуру, кто болеет новой коронавирусной инфекцией, то окажется, что мужчины почти в два раза чаще ей подвержены», – сказал он, и добавил, что однозначно сказать, с чем это связано трудно. «Организмы мужчины и женщины отличаются – и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, с возрастом тоже это меняется», – отметил Брико.

По его словам, мужчины в целом чаще умирают от пневмоний. Среди уязвимых категорий населения врач также назвал людей со второй группой крови, однако пока доподлинно неизвестно, касается ли это коронавируса.

Напомним, в России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 достигло 438 человек.

Число заболевших коронавирусом в мире на утро 23 марта достигло почти 340 тысяч – таковы данные сайта Worldometrs.info, который собирает официальную статистику COVID-19 по всем странам. Скончались 14 704 человека, выздоровели немногим более 99 тысяч заболевших.

Москва, Мария Вяткина

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