Коронавирус «навсегда»: главный эпидемиолог минздрава РФ определил проблему

Активность коронавируса снизится с потеплением, однако, вероятнее всего, заболевание будет иметь сезонный характер и полностью не исчезнет. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал главный внештатный эпидемиолог минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

«Я бы не сказал, что короновирус не похож на сезонный. Дай Бог, чтобы он не стал постоянным – сезонным. На модели того же гриппа H1N1, который прокатился по миру в 2010-м году, напомню, что он не исчез и стал сезонным и циркулирует. Если новый коронавирус останется в популяции, не исчезнет, как коронавирус SARS, вызвавший эпидемию в 2002-2003 годах, но с тех пор больше не встречавшийся – это будет плохой сценарий, но, к сожалению, ввиду широкого распространения в мире, очень вероятный», – сказал Брико.

При этом врач выразил уверенность, что как и большинство респираторных вирусов, в том числе, активность коронавируса снизится с изменением сезона года. «В апреле-мае активность распространения должна резко упасть», – считает он.

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что не стоит преувеличивать опасность пандемии. «То, что переболеет 60-70 процентов населения планеты – это маловероятно. Это мы только видели в средние века, когда инфекции были неуправляемы. Сейчас, мероприятия, которые проходятся практически во всех странах, сдерживают, и не будет такого распространения инфекции», – отметил он.

Напомним, в России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 достигло 438 человек.

Число заболевших коронавирусом в мире на утро 23 марта достигло почти 340 тысяч – таковы данные сайта Worldometrs.info, который собирает официальную статистику COVID-19 по всем странам. Скончались 14 704 человека, выздоровели немногим более 99 тысяч заболевших.

Москва, Мария Вяткина

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