«Это все онкология…»: в Москве скончалась пожилая женщина с подозрением на коронавирус

Накануне вечером в Москве скончалась пожилая женщина, госпитализированная в городскую больницу с подозрением на коронавирус. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что смерть не вызвана опасной инфекцией.

Сообщается, что женщина была госпитализирована в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус – из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. В медучреждении отметили, что результат анализа на инфекцию у умершей, сделанный при жизни, был отрицательным.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Новый День», 19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой был диагностирован коронавирус. В оперативном штабе отказались признать смерть от коронавируса, заявив, что у женщины был целый ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Накануне власти Москвы объявили о новых ограничениях в связи с угрозой распространения инфекции: жители столицы старше 65 лет обязаны две с половиной недели соблюдать домашний режим, а для школьников отменен льготный проезд.

По последним данным, а России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них – в Москве), 17 выздоровели.

Всего в мире COVID-19 заболели свыше 380 тысяч человек, 16 568 скончались, 102 тысячи пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов – Италия, где погибли уже шесть тысяч человек.

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава России, заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николая Брико, смертность от коронавируса преувеличивается из-за неточности статистики. По его оценке, если бы были точные данные обо всех заболевших, даже с легкой формой, то летальность была бы ниже.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.03.20

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