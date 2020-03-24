Минтруд РФ уточнил, сколько россиян переведено на неполный рабочий день

В режиме неполной занятости в России по официальным данным сейчас находится около 100 тысяч человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель министра труда РФ Всеволод Вуколов сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«В режиме неполной занятости сегодня в соответствии с мониторингом находится около 100 тысяч человек. Эти данные равны сведениям, которые мы получали по неполной занятости за прошлый год», – сказал он.

Ситуацию на рынке труда замминистра назвал достаточно спокойной. Так, по официальным данным, в базе зарегистрировано около 1,5 млн вакансий и около 700 тысяч соискателей – что даже меньше, чем в марте 2018 года, когда было зарегистрировано свыше 800 тысяч безработных.

«Пока мы не фиксируем большого роста задолженности по заработной плате – она колеблется в районе 2,2 млрд рублей. В последний месяц снизилась где-то на 44 млн рублей соответственно», – отметил Вуколов.

Чиновник признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции повлияла на рынок труда. «Многие компании переводят работников на удаленный режим», – пояснил он, подчеркнув, что Минтруда РФ переводит в еженедельный режим мониторинг по переводу на «удаленку».

«Чтобы избежать трудовых споров, нужно определить порядок организации работы, выпустить соответствующий приказ. Переход на «удаленку» должен происходить по обоюдному согласию», – отметил он.

По его словам, минтруд РФ разработал проект постановления правительства, связанный с пакетом дополнительных мер для поддержки рынка труда. «Мы в первую очередь предлагаем посмотреть временную занятость работников, находящихся под риском увольнения, то есть введение режима неполного рабочего времени, организацию общественных работ для работников под риском увольнения, опережающее профобучение и стажировку, возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников из числа уволенных, предлагаем стимулирование создания безработными гражданами открывшим собственное дело дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, – сказал Вуколов. – Планируем, что в этих мерах будет задействовано около 67 тысяч человек».

Проект постановления уже внесен в правительство РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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