В России хотят ввести почетное звание «ликвидатор пандемии»

Группа участников конкурса «Лидеры России» – известные российские политологи Дмитрий Гусев, Павел Данилин, Алексей Мартынов и Олег Матвейчев выступили с предложением предусмотреть меры по реабилитации и дополнительному поощрению медицинских работников и сотрудников специальных служб, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией.

Как говорится в сообщении, которое поступило в редакцию РИА «Новый День», эксперты предлагают принять на законодательном уровне положение о реабилитации и премировании выполняющих свой долг врачей, спасателей, полицейских, работников аэропортов и др.

По мнению авторов инициативы, люди, ведущие борьбу с пандемией, также нуждаются в оплачиваемом внеочередном отпуске с возможностью провести его по целевой путевке от профсоюза на курортах Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа.

Политологи призвали Государственную Думу принять закон о статусе ликвидаторов и положение о почетном знаке участника борьбы с коронавирусной инфекцией.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.03.20

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