«Биотерроризм»: главный эпидемиолог минздрава РФ раскрыл, чем опасен китайский коронавирус

Китайский коронавирус, в связи с угрозой распространения которого предпринимаются ограничительные меры по всему миру, малоустойчив во внешней среде, но хорошо выдерживает замораживание. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил главный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик РАН, доктор медицинских наук Николай Брико, выступая сегодня на заседании Совета Федерации в рамках «Времени эксперта».

Эксперт уточнил, что пандемия из-за нового вируса SARSr-CoV2 началась через 16 лет после вспышки в том же Китае коронавирусной инфекции, которая вызывала атипичную пневмонию. «Он (вирус) имеет также зоонозную природу (зоонозы – инфекционные заболевания, передающиеся от позвоночных животных человеку, – ред.). Это доказано, [носителем стали] летучие мыши. Вирус от летучих мышей более чем на 86% генетически однороден. А вот промежуточные хозяева – это панголины. Мелкие млекопитающие, покрытые крупной чешуей. В Китае к ним особое отношение, они идут и в пищу, и многие лекарственные препараты готовят на основе этой чешуи, – отметил Брико. – И геномная последовательность этого вируса от панголина на 99% соответствует человеческому варианту».

Академик подчеркнул, что вирус малоустойчив во внешней среде, быстро разрушается под воздействием всех дезинфекционных препаратов. «Температура, режим пастеризации на него действует губительно, – констатировал Брико. – Но в течение трех часов он может сохранять свою жизнеспособность в воздухе, а на некоторых предметах и до нескольких дней. Хорошо выдерживает замораживание. Относится во второй группе патогенности».

Главный эпидемиолог минздрава РФ подтвердил, что в группу риска, прежде всего, попадают пожилые люди. «Летальность среди тех, кому больше 80 лет, составляет 16-17%, – уточнил он. – [В группе риска также] лица с различными хроническими заболеваниями: сердечнососудистыми, эндокринными, респираторными. Среди них риск заболеть тяжелой формой и умереть гораздо выше».

По его словам, сейчас эпидемия продолжает стремительно распространяться, коронавирусная инфекция подтверждена у почти 423 тысяч человек, скончалось более 18,9 тысяч. «В Китае зарегистрирован 81 691 случай. Там новыми являются завозные случаи», – уточнил Брико, отметив, что самая тяжелая ситуация на данный момент остается в Италии.

Сенаторам академик продемонстрировал график распространения инфекции при отсутствии социальной изоляции и в условиях запрета гражданам покидать дома. В первом случае наблюдается стремительный взлет кривой эпидемии. «Предпринимаемые в России меры, несомненно, влияют на развитие эпидемии – не приводят к эксплозивному росту числа новых случаев, замедляют и сглаживают кривую нарастания эпидемии», – сказал он.

В то же время специалист отметил, что еще одной угрозой обществу стала «инфодемия»: это слухи и ложная информация, которые расходятся параллельно самой эпидемии. Инфодемия представляет серьезную опасность наряду с инфекцией, поскольку приводит к панике среди населения и мешает бороться с эпидемией, отметил он.

Фактором, замедляющим борьбу с инфекцией, является и уклонение граждан от самоизоляции, уверен Брико. Академик напомнил, что в Китае для нарушителей карантина предусмотрены крайне суровые меры наказания – вплоть до смертной казни. К ужесточению мер прибегают и в целом ряде других стран. «У нас в стране коронавирусная инфекция внесена постановлением правительства в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», – отметил главный эпидемиолог минздрава РФ.

По его оценке, мир не застрахован от новых вспышек заболеваемости. Развитие генетики в 21 веке привело к созданию микроорганизмов с измененными генетическими свойствами, в том числе устойчивых к антибиотикам. «Преднамеренный или непреднамеренный выход этих возбудителей из лаборатории может привести к глобальным последствиям», – сказал главный эпидемиолог России. – Биотерроризм представляет сегодня исключительно серьезную проблему безопасности. К сожалению, это одна из непрогнозируемых проблем 21 века».

Вспышка заболеваемости может начаться в любое время и в любом месте, считает академик, и вопрос не в том, будет ли очередная пандемия, в том – когда она произойдет. Чтобы быть готовым к ней, необходимо консолидировать усилия ведущих мировых специалистов. «Я уверен, что мы сегодня обладаем огромным потенциалом, чтобы предотвратить угрозы, связанные с инфекционными болезными», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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