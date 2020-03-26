В России сотрудники федеральных органов власти уходят на удаленный режим работы

Правительство РФ поручило перевести с 27 марта максимально возможное число сотрудников федеральных органов власти на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров – в перечне поручений по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ.

При этом в правительстве заявляют, что эти меры должны быть приняты с учетом необходимости обеспечить бесперебойность работы федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, министерства должны представить в аппарат кабинета министров информацию о количестве переведенных на удаленную работу сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов. Также должна быть представлена информация о количестве беременных, женщин с детьми в возрасте до 14 лет, а также сотрудников старше 60 лет.

Москва, Светлана Антонова

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