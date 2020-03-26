российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 11:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В России сотрудники федеральных органов власти уходят на удаленный режим работы

Правительство РФ поручило перевести с 27 марта максимально возможное число сотрудников федеральных органов власти на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров – в перечне поручений по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ.

При этом в правительстве заявляют, что эти меры должны быть приняты с учетом необходимости обеспечить бесперебойность работы федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, министерства должны представить в аппарат кабинета министров информацию о количестве переведенных на удаленную работу сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов. Также должна быть представлена информация о количестве беременных, женщин с детьми в возрасте до 14 лет, а также сотрудников старше 60 лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.03.20

«Дочка» РЖД заморозила цены на билеты в купе, СВ и люкс из-за коронавируса. / Россия прекращает всё международное авиасообщение. / «Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать» – глава ВОЗ назвал меры борьбы с Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Путин обратился к россиянам: будет карантин с соцгарантиями

Кудрин допустил, что Россия останется без экономического роста

«Невыполняемый мандат государства»: в России выросло число детей-сирот в очереди на жилье

Автодилеры попросили Мишустина об экономической помощи

Минтруд РФ уточнил, сколько россиян переведено на неполный рабочий день

«Пандемия глупости»: эксперт назвал избыточными и вредными карантинные меры из-за коронавируса

«Если цена на бензин упадет до 25-30 рублей…» В Госдуме предложили антикризисную меру

Госдума даст правительству РФ «чрезвычайные полномочия»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, правительство РФ,