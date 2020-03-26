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Четверг, 26 марта 2020, 11:04 мск

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Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова госпитализирована в московскую больницу в Коммунарке, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас мать телеведущей Ксении Собчак проходит необходимые обследования, передает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации ее коллеги по верхней палате парламента Андрея Клишаса, тест Нарусовой показал отрицательный результат. Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил РИА «Новости», что Нарусова решила самоизолироваться, поскольку встречалась с вернувшими из-за границы людьми.

По данным на утро 26 марта, в больнице в Коммунарке на лечении и обследовании находится 397 пациентов, из них у 156 диагностирована внебольничная пневмония, у 121 – подтвержденный COVID-19, сообщил в соцсетях главврач клиники Денис Проценко. Один пациент находится на ИВЛ, при этом его тест показал отрицательный результат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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