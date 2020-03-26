Режим самоизоляции из-за коронавируса: название какого советского кинофильма отражает ваше настроение?

Введение карантина в России в связи с коронавирусом и переход на режим полной самоизоляции вызвал противоречивое настроение в обществе. С одной стороны, есть устойчивое ощущение, что надвигается какая-то большая беда, с другой – многие меры властей кажутся слишком преувеличенными.
В любом случае новая реальность, которую спровоцировал коронавирус, никого не оставляют равнодушным. Многие действительно очень опасаются подхватить инфекцию, некоторые вынуждены переходить на удаленный режим работы и обучения, почти все пересматривают планы, в том числе на отдых, другие – вообще теряют доходы и не понимают, как быть дальше. При этом кто-то плюет на рекомендации и продолжает жить так же, как и прежде.
В такой ситуации редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Название какого советского кинофильма больше всего подходит под описание вашего настроения, ощущения от происходящего?»
Варианты ответов:
«Свой среди чужих, чужой среди своих»
«Не горюй»
«Узник замка Иф»
«Сказка о потерянном времени»
«Москва слезам не верит»
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
«В бой идут одни старики»
«Чужая родня»
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
«Человек-невидимка»
«Жестокий романс»
«Приходите завтра»
«Кин-дза-дза»
«Табор уходит в небо»
«Доживем до понедельника»
«Вокзал для двоих»
Ваш вариант
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Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 26.03.20
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